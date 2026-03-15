Антонелли признан гонщиком дня на Гран-при Китая
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Шанхае Антонелли, стартовавший с поула, в начале заезда упустил лидерство, но затем вернулся на первую позицию и в итоге одержал уверенную победу, которая стала для него первой в «Формуле-1».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Надеюсь, эта победа не сломает его, а придаст нужно уверенности и хладнокровия.