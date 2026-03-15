Антонелли признан гонщиком дня на Гран-при Китая

Антонелли – гонщик дня на Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Шанхае Антонелли, стартовавший с поула, в начале заезда упустил лидерство, но затем вернулся на первую позицию и в итоге одержал уверенную победу, которая стала для него первой в «Формуле-1».

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»