Ферстаппен сошел на Гран-при Китая из-за проблем с болидом
Ферстаппен не добрался до финиша гонки в Китае.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел финишировать на Гран-при Китая. За 10 кругов до финиша на болиде Ферстаппена возникли неполадки в работе двигателя.
В результате команда попросила Макса аккуратно добраться до боксов и сойти с дистанции заезда. На момент возникновения неполадок Ферстаппен шел на 7-м месте.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Неделю назад Изак, сейчас Макс. Проблемы у РБ
Спасибо, кэп)
А как нахваливали свой мотор до начала Чемпионата. То есть просто покататься он норм, а в гонке ломается...
Да это закат ред була...
