Ферстаппен сошел на Гран-при Китая из-за проблем с болидом

Ферстаппен не добрался до финиша гонки в Китае.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен не сумел финишировать на Гран-при Китая . За 10 кругов до финиша на болиде Ферстаппена возникли неполадки в работе двигателя.

В результате команда попросила Макса аккуратно добраться до боксов и сойти с дистанции заезда. На момент возникновения неполадок Ферстаппен шел на 7-м месте.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»