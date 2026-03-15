Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая с поул-позиции, в то время как его напарник Джордж Расселл занял второе место.

Успех позволил 19-летнему итальянцу приблизиться к лидеру сезона. Отставание Антонелли от Расселла сократилось до четырех очков: на счету Кими 47 баллов, Джордж набрал 51.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026

19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте