Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая с поул-позиции, в то время как его напарник Джордж Расселл занял второе место.
Успех позволил 19-летнему итальянцу приблизиться к лидеру сезона. Отставание Антонелли от Расселла сократилось до четырех очков: на счету Кими 47 баллов, Джордж набрал 51.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026
19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте
Опубликовал: Михаил Ширяев
5 комментариев
Рассел хорош, но я за кими, кто знает может эта победа даст уверенности и мы увидим красивейшую битву. На мой взгляд Кими уступает только в неопытности
ну вот, а меня вчера в минуса загнали за то что я не исключил что Кими может по титулам Фетеля превзойти если у него самовозка будет...поднаберется опыта и вполне может Рассела обойти в итоге
Если только Рассела выпнут и посадят гонщика попроще . В противном случае Рассел насобирает чашек .
