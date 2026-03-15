  Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»
Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»

Хэмилтон впервые поднялся на подиум в «Ф-1» в составе «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Китая и завоевал первый подиум в составе Скудерии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» выступает за итальянский коллектив с 2025 года. В прошлом сезоне британец ни разу не финишировал в призах в основных гонках, тогда как напарник Шарль Леклер сделал это семь раз. Льюис выиграл спринт на прошлогоднем Гран-при Китая.

Подиум стал 203-м в карьере Хэмилтона – это рекорд «Ф-1». В последний раз Льюис финишировал в топ-3 на Гран-при Лас-Вегаса-2024 в составе «Мерседеса».

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Молодец Льюис . Борьба с Шарлем была хорошая , жесткая , но честная , хоть из за этого и потеряли секунд 10 относительно Мерседеса .
Ответ Brigande
10 секунд и шины )
Ответ Brigande
Шансов быть 2 не было ни у Льюиса ни у Шарля. Модель после отмененных этапов что то поменяется, но если честно я сомневаюсь. Да, 2 команды впереди всех, остальные отстают. Макларен подтянется и в итоге изменения регламента ни к чему не привели. Лучше бы не меняли ничего.
Рад за него.А то он вообще после прошлого сезона приуныл.Этот подиум может вернуть мотивацию
Молодец. А тот тут его уже списали как Фитиля в своё время
Не сравнивай его с Фитилем
Хорошо, я больше не буду
Умница Хэм, возможно подобрал ключики к пониманию этой машины. Теперь многое зависеть будет от доработки машины.
Льюис сегодня очень хорош, порадовал )
Льюис молодец, сделал практически все что мог от себя, выиграл напарника и т.д, но к сожалению из за читердеса феры пока не могут позволить бороться за 1 места, но после 1 июня будут большие надежды я думаю, щас же нужно ферам просто минимизировать потери
Молодец! Сильный пилотаж. А мог бы стать чемпионом и рекордсменом. Годик недотерпел.
Его бы банально не продлили ибо зачем, если можно лепить из Рассолла нового многократного?
Джордж мимо кассы.
Гора с плеч что называется
Без подиумная серия, наконец-то прервалась, в этой гонке, он ее можно сказать вырвал зубами
