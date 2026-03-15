Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»

Хэмилтон впервые поднялся на подиум в «Ф-1» в составе «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Китая и завоевал первый подиум в составе Скудерии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» выступает за итальянский коллектив с 2025 года. В прошлом сезоне британец ни разу не финишировал в призах в основных гонках, тогда как напарник Шарль Леклер сделал это семь раз. Льюис выиграл спринт на прошлогоднем Гран-при Китая.

Подиум стал 203-м в карьере Хэмилтона – это рекорд «Ф-1». В последний раз Льюис финишировал в топ-3 на Гран-при Лас -Вегаса-2024 в составе «Мерседеса».

