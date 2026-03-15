Алонсо сошел в обеих гонках сезона-2026
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо досрочно завершил Гран-при Китая.
Команда позвала испанца в боксы для схода. Ранее заезд закончил Ланс Стролл.
На Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» также не доехал до финиша. В спринте в Шанхае Алонсо финишировал 17-м.
Опубликовал: Михаил Ширяев
5 комментариев
Пиастри такой: подержи мое пиво, я вообще не стартовал
Ну Дед такого не заслужил, под конец карьеры
Такой заголовок, будто ВСЕ доезжают до финиша и только испанец постоянно вылетает с трассы...
Пиастри вообще не стартовал ни разу за сезон
Был чемпионом когда Антонелли еще не родился
