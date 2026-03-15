Алонсо сошел в обеих гонках сезона-2026

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо досрочно завершил Гран-при Китая .

Команда позвала испанца в боксы для схода. Ранее заезд закончил Ланс Стролл .

На Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» также не доехал до финиша. В спринте в Шанхае Алонсо финишировал 17-м.

Фернандо Алонсо: «Финишировать в гонке – реалистичная цель для «Астон Мартин»