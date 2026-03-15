  • 19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте
Антонелли выиграл свой первый Гран-при в возрасте 19 лет.

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая после старта с поула.

Победа стала для 19-летнего итальянца первой в карьере. Ранее Кими четырежды финишировал на подиуме.

Антонелли стал вторым в списке самых молодых победителей в истории «Ф-1». Рекорд принадлежит пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который выиграл Гран-при Испании-2016 в 18 лет.

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
16 комментариев
Так приятно смотреть на 19 летнего Кими. Такая искренняя реакция на происходящее
Ну что сказать, отличный самовоз построил «Мерседес», давно их не было, и вот опять, можно было выиграть и в 18 лет, если бы был такой гонщик, так что не удивили)))
Молодец Хэмилтон, что дал дорогу молодому : - ) И мы еще увидим больше нервов со стороны Рассела в борьбе с молодым напарником
Итальянский и немецкий гимны в Ф1. Звучит ностальгично
Только в обратном направлении.
Пожелаю парню почаще оказываться выше напарника. Молодец!
Congratulazioni, Andrea)
Кими Бермен Аджар Линбланд Пиастри Бортоллето вот это будущее Ф1
Берман, Пиастри, Бортоллето да но есть факт нынешней Ф1 это не поможет.
Ты какой не был талант все в помойка.
Вот раньше видно было таланты как они рисковали на поворотах. Сейчас что позади тебя у него заряд кончится все не какой угрозы
Больше в Ф1 некого роли не играет талант ты или нет главное батарея была заряжена все. Вся суть Ф1 Голливудская звезда.
