19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте
Антонелли выиграл свой первый Гран-при в возрасте 19 лет.
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая после старта с поула.
Победа стала для 19-летнего итальянца первой в карьере. Ранее Кими четырежды финишировал на подиуме.
Антонелли стал вторым в списке самых молодых победителей в истории «Ф-1». Рекорд принадлежит пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который выиграл Гран-при Испании-2016 в 18 лет.
Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ты какой не был талант все в помойка.
Вот раньше видно было таланты как они рисковали на поворотах. Сейчас что позади тебя у него заряд кончится все не какой угрозы