19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая после старта с поула.

Победа стала для 19-летнего итальянца первой в карьере. Ранее Кими четырежды финишировал на подиуме.

Антонелли стал вторым в списке самых молодых победителей в истории «Ф-1». Рекорд принадлежит пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену , который выиграл Гран-при Испании -2016 в 18 лет.

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й