Норрис, Пиастри, Бортолето и Албон не стартовали на Гран-при Китая
Четыре гонщика пропустили старт гонки «Ф-1» в Шанхае.
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также Габриэл Бортолето из «Ауди» и Алекс Албон из «Уильямса» не начали Гран-при Китая.
Гонщики должны были стартовать с пит-лейн из-за технических проблем, но в итоге не покинули боксы.
Таким образом, в заезде участвуют 18 пилотов.
Опубликовал: Михаил Ширяев
