Норрис, Пиастри, Бортолето и Албон не стартовали на Гран-при Китая

Четыре гонщика пропустили старт гонки «Ф-1» в Шанхае.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также Габриэл Бортолето из «Ауди» и Алекс Албон из «Уильямса» не начали Гран-при Китая.

Гонщики должны были стартовать с пит-лейн из-за технических проблем, но в итоге не покинули боксы.

Таким образом, в заезде участвуют 18 пилотов.

Норрис и Пиастри стартуют с пит-лейн или пропустят Гран-при Китая из-за технических проблем

Опубликовал: Михаил Ширяев
Старт для Оскара хуже не придумать…0 стартов в основных гонках, сейчас надо в Японии стартовать, а то следующая гонка то в мае…
Это какой-то лютый позор для Маков. Чемпионская команда на убер движках и не вышли на старт.
Даже в Астоне такого не было.
Это какой-то лютый позор для Маков. Чемпионская команда на убер движках и не вышли на старт. Даже в Астоне такого не было.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Они поставляют ровно такие же, но не помогают с настройками
Этот регламент писали под грибами
Мда, так Феррари не нагнать
Ответ Пытливый Исследователь
Мда, так Феррари не нагнать
Их и не нагнать в любом случае в этом году.
Тяжелое начало, особенно в сравнении с двумя прошедшими сезонами. Но в целом видно, куда двигаться. Борьба за 3 место в КК и за 5-6-е в личке с РБ и Ферстом вполне очевидно просматривается. Те тоже далеки от нормального состояния
Думали машин на решётке станет больше.😄🤣
Папайя рулит даже в электронике
