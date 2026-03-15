Норрис, Пиастри, Бортолето и Албон не стартовали на Гран-при Китая

Четыре гонщика пропустили старт гонки «Ф-1» в Шанхае.

Пилоты «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри , а также Габриэл Бортолето из «Ауди» и Алекс Албон из «Уильямса » не начали Гран-при Китая.

Гонщики должны были стартовать с пит-лейн из-за технических проблем, но в итоге не покинули боксы.

Таким образом, в заезде участвуют 18 пилотов.

