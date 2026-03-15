Льюис Хэмилтон: «Победить «Мерседес» непросто – может, удастся что-то сделать за счет тактики»

Хэмилтон надеется побороться с «Мерседесом»

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон перед стартом Гран-при Китая поделился мнением о шансах команды побороться с «Мерседесом» за победу в гонке.

«Победить «Мерседеса » очень непросто. Вряд ли мы сможем это сделать только с помощью гоночного темпа. Может быть, удастся что-то сделать за счет тактики. Хорошо и то, что позади двух «Мерседесом» стартуем мы с Шарлем.

Надеюсь, мы сможем действовать как команда и окажем давление на соперников. В любом случае, сегодня у меня хороший настрой», – рассказал Хэмилтон.

