Льюис Хэмилтон: «Победить «Мерседес» непросто – может, удастся что-то сделать за счет тактики»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон перед стартом Гран-при Китая поделился мнением о шансах команды побороться с «Мерседесом» за победу в гонке.
«Победить «Мерседеса» очень непросто. Вряд ли мы сможем это сделать только с помощью гоночного темпа. Может быть, удастся что-то сделать за счет тактики. Хорошо и то, что позади двух «Мерседесом» стартуем мы с Шарлем.
Надеюсь, мы сможем действовать как команда и окажем давление на соперников. В любом случае, сегодня у меня хороший настрой», – рассказал Хэмилтон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Тактики от Феррари, серьезно? :)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем