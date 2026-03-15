Бортолето в лучшем случае начнет гонку в Китае с пит-лейн – на болиде возникли технические проблемы
Бортолето может пропустить гонку в Китае.
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето может не выступить на Гран-при Китая. За 15 минут до старта гонки на болиде «Ауди» возникли технические проблемы – и машину бразильца откатили со стартовой решетки обратно в боксы.
По регламенту, даже если в «Ауди» успеют устранить неполадки, Бортолето придется в лучшем случае начинать гонку с пит-лейн.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем