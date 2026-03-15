Бортолето в лучшем случае начнет гонку в Китае с пит-лейн – на болиде возникли технические проблемы

Бортолето может пропустить гонку в Китае.

Пилот «Ауди » Габриэл Бортолето может не выступить на Гран-при Китая . За 15 минут до старта гонки на болиде «Ауди» возникли технические проблемы – и машину бразильца откатили со стартовой решетки обратно в боксы.

По регламенту, даже если в «Ауди» успеют устранить неполадки, Бортолето придется в лучшем случае начинать гонку с пит-лейн.

