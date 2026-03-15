Норрис и Пиастри стартуют с пит-лейн или пропустят Гран-при Китая из-за технических проблем
«Макларен» рискует пропустить гонку в Шанхае в полном составе.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис не успел занять место на решетке перед стартом Гран-при Китая из-за технических трудностей.
Ранее команда сообщила, что обнаружила проблему с электроникой, которую удалось решить. Тем не менее чемпион «Формулы-1» не смог выехать на установочные круги до закрытия пит-лейн.
Это означает, что Ландо в лучшем случае начнет гонку с пит-лейн.
Позже проблемы возникли у напарника Норриса Оскара Пиастри после установочных кругов. Австралиец также стартует с пит-лейн или пропустит заезд.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Это на какой-то саботаж уже похоже. Астоны, Маки. На сезон положен болт, и я даже не могу их за это осуждать.
2 Мака в боксах, вот она надежность с новым регламентом.
Тапка щас чинят прям на гриде🤔
Тед Кравиц сказал, что проблемы с электроникой у МакЛаренов разные ;) Жёстко вовпало.
Жалко. 5-6 места железно бы взяли.
