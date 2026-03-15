Норрис и Пиастри стартуют с пит-лейн или пропустят Гран-при Китая из-за технических проблем

«Макларен» рискует пропустить гонку в Шанхае в полном составе.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не успел занять место на решетке перед стартом Гран-при Китая из-за технических трудностей.

Ранее команда сообщила, что обнаружила проблему с электроникой, которую удалось решить. Тем не менее чемпион «Формулы-1» не смог выехать на установочные круги до закрытия пит-лейн.

Это означает, что Ландо в лучшем случае начнет гонку с пит-лейн.

Позже проблемы возникли у напарника Норриса Оскара Пиастри после установочных кругов. Австралиец также стартует с пит-лейн или пропустит заезд.

