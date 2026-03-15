Аджар получил 3-ю батарею и 3-й блок электроники, дальнейшие замены – со штрафом
Аджар в шаге от моторного штрафа уже на втором этапе сезона «Ф-1».
ФИА подтвердила, что пилот «Ред Булл» Изак Аджар получил третью батарею и третий блок управляющей электроники на Гран-при Китая.
Гонщики могут использовать по три батареи и три блока электроники за сезон. Дальнейшие замены данных элементов приведут к потере мест на стартовой решетке.
Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Вот такой сезон и будет)))
Все только начинается…
Хотя бы на первый сезон после смены регламента могли повысить лимит
