Аджар получил 3-ю батарею и 3-й блок электроники, дальнейшие замены – со штрафом

Аджар в шаге от моторного штрафа уже на втором этапе сезона «Ф-1».

ФИА подтвердила, что пилот «Ред Булл» Изак Аджар получил третью батарею и третий блок управляющей электроники на Гран-при Китая .

Гонщики могут использовать по три батареи и три блока электроники за сезон. Дальнейшие замены данных элементов приведут к потере мест на стартовой решетке.

