Джеймс Воулз об отмене ближневосточных гонок: «Уильямс» поддерживает решение и надеется вернуться в регион в ближайшем будущем»

В «Уильямсе» прокомментировали отмену двух этапов «Ф-1».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз выпустил заявление, в котором от лица команды высказался об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

«Мы благодарим «Формулу-1» и ФИА за то, что они ставят безопасность на первое место, и поддерживаем принятое решение. Такие решения не бывают легкими, и теперь мы надеемся на скорейшее разрешение конфликта и возвращение к гонкам в регионе в ближайшем будущем.

Наши мысли – со всеми в регионе, в том числе с многочисленными друзьями и коллегами, которых могут затронуть эти события», – сообщил Воулз.

«Формула-1» отменила две гонки из-за войны в Иране. Под вопросом и финал сезона