Джеймс Воулз об отмене ближневосточных гонок: «Уильямс» поддерживает решение и надеется вернуться в регион в ближайшем будущем»
В «Уильямсе» прокомментировали отмену двух этапов «Ф-1».
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз выпустил заявление, в котором от лица команды высказался об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.
«Мы благодарим «Формулу-1» и ФИА за то, что они ставят безопасность на первое место, и поддерживаем принятое решение. Такие решения не бывают легкими, и теперь мы надеемся на скорейшее разрешение конфликта и возвращение к гонкам в регионе в ближайшем будущем.
Наши мысли – со всеми в регионе, в том числе с многочисленными друзьями и коллегами, которых могут затронуть эти события», – сообщил Воулз.
«Формула-1» отменила две гонки из-за войны в Иране. Под вопросом и финал сезона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Джеймса Воулза
А заменить хоть на одну гонку,не могли?ну Турция может тоже в зоне риска,но например Имола,или на Хоккенхайм или Нюрбрюнгринг
Или если по логистике не подходит,Япония проходит в Сузуке и потом там еще одну гонку в Фудзияме,тогда 23 этапа могли бы провести
