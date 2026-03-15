Аджар постится в Рамадан, но не во время уик-эндов: «Иначе я отключусь. Дома стараюсь тренироваться поздно»
«Ред Булл» опубликовал видео с Гран-при Австралии, в который попал диалог Макса Ферстаппена и Изака Аджара по поводу Рамадана.
В 2026 году этапы в Мельбурне и Шанхае проводятся во время священного для мусульман месяца. Верующие отказываются от еды и питья от рассвета до заката.
Французский пилот с алжирскими корнями сообщил, что соблюдает пост, но не во время гоночных этапов.
Ферстаппен: Ты нормально справляешься? С тем, что не ешь, не пьешь?
Аджар: О чем ты?
Ферстаппен: О Рамадане. Или он закончился?
Аджар. А, нет. Я не делаю это во время гоночного уик-энда.
Ферстаппен: Точно, мне как раз было любопытно.
Аджар: Нет-нет, я не могу. Иначе я отключусь. Я закончил вчера.
Ферстаппен: Но дома ты можешь спокойно это делать?
Аджар: Ага.
Ферстаппен: Просто пытаешься не тратить энергию?
Аджар: Да, я стараюсь тренироваться поздно – сразу перед тем, как поесть и попить.
