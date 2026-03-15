  • Аджар постится в Рамадан, но не во время уик-эндов: «Иначе я отключусь. Дома стараюсь тренироваться поздно»
Аджар постится в Рамадан, но не во время уик-эндов: «Иначе я отключусь. Дома стараюсь тренироваться поздно»

Ферстаппен и Аджар обсудили пост в Рамадан.

«Ред Булл» опубликовал видео с Гран-при Австралии, в который попал диалог Макса Ферстаппена и Изака Аджара по поводу Рамадана.

В 2026 году этапы в Мельбурне и Шанхае проводятся во время священного для мусульман месяца. Верующие отказываются от еды и питья от рассвета до заката.

Французский пилот с алжирскими корнями сообщил, что соблюдает пост, но не во время гоночных этапов.

Ферстаппен: Ты нормально справляешься? С тем, что не ешь, не пьешь?

Аджар: О чем ты?

Ферстаппен: О Рамадане. Или он закончился?

Аджар. А, нет. Я не делаю это во время гоночного уик-энда.

Ферстаппен: Точно, мне как раз было любопытно.

Аджар: Нет-нет, я не могу. Иначе я отключусь. Я закончил вчера.

Ферстаппен: Но дома ты можешь спокойно это делать?

Аджар: Ага.

Ферстаппен: Просто пытаешься не тратить энергию?

Аджар: Да, я стараюсь тренироваться поздно – сразу перед тем, как поесть и попить.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Ред Булл»
