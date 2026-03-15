Албон с пит-лейн начнет Гран-при Китая. Ранее пилот «Уильямса» стартовал с пит-лейн в спринте

Албон отправлен на пит-лейн на старте обеих гонок в Шанхае.

«Уильямс » решил внести изменения в настройки подвески на болиде Алекса Албона после квалификации к Гран-при Китая и нарушил режим закрытого парка.

Тайский пилот, квалифицировавшийся 18-м, начнет гонку с пит-лейн.

Ранее по той же причине Алекс стартовал с пит-лейн и в спринте.

