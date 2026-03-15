Албон с пит-лейн начнет Гран-при Китая. Ранее пилот «Уильямса» стартовал с пит-лейн в спринте
Албон отправлен на пит-лейн на старте обеих гонок в Шанхае.
«Уильямс» решил внести изменения в настройки подвески на болиде Алекса Албона после квалификации к Гран-при Китая и нарушил режим закрытого парка.
Тайский пилот, квалифицировавшийся 18-м, начнет гонку с пит-лейн.
Ранее по той же причине Алекс стартовал с пит-лейн и в спринте.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем