Жак Вильнев: «Ферстаппен сам не свой. Не дает обратную связь и не понимает болид»

Вильнев сомневается, что Ферстаппен поможет «Ред Булл».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос, насколько велики шансы «Ред Булл» изменить ход уик-энда в Китае в лучшую сторону.

«Не особо, ведь в прошлом году у них была машина, подходящая Максу [Ферстаппену] и его пилотажному стилю.

Возможно, им немного не хватало темпа. Но они могли улучшить настройки. Прямо сейчас Макс совершенно сам не свой. Он не дает обратную связь. Он не понимает машину, просто знает, что она неуправляема. Он не понимает, что с этим делать – и потому раздражен. У него не лучшее психологическое состояние.

Команде будет очень тяжело сделать шаг вперед. «Ред Булл» изменился. Они потеряли трех человек из руководства: [Эдриана] Ньюи, [Кристиана] Хорнера и Гельмута Марко. А на них держалась вся команда. Вероятно, теперь они расплачиваются за это», – сказал Вильнев.  

Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Все что надо знать про экспертов
в том году Вильнев рассказывал что Макс идеальный человек которого ничего не может сломать
пара неудачных квал и Макс сломан психологически по его мнению
пофиг что нести лишь бы хайпануть посильнее
Ещё раз показывает, что в Ф1(как и во всё автоспорте) 90% успеха - это техника.... на ведре чемпионом не станешь, будь ты хоть трижды Шумахером или Хэмильтоном
Кроме самовоза и ведра есть ещё другие уровни у машин.
"Ещё раз покпзывает"
А кто-то когда то реально думал, что на ведре возможно выиграть титул?
Да многие тут верят в гений Ферстаппена, который на более слабой машине за счет скилла выигрывал. Уже двадцать лет, всем кто смотрит Ф1 понятно, что болид 90 процентов успеха, пилот 10 процентов.
но так можно пойти в Астон к Ньюи , мне даже кажется их борьба с Алонсо за 20 место , больше привлечет внимание болельщиков всего мира, чем Мерседесы в первом ряду
Скилл покинул команду
Гийом Роклен, бывший руководитель гоночного отдела Red Bull Racing: «Он знает, чего хочет, и он очень прямолинеен. Но скажу честно, Макс технически слаб по сравнению с другими гонщиками, с которыми мы работали. Я думаю, что ему еще предстоит добиться большого прогресса».
Какую он может дать обратную связь, если он не понимает машину? Одно дело когда нет темпа в гонке и шины быстро деградируют, а тут и на старте не было мощности. У РБ много системных просчётов, раз и мощность теряется, и шины улетают быстро, и темпа нет.

Теперь Ферстаппен действительно гоняет на нестабильном болиде. Прошлогодний болид РБ был эталоном стабильности по сравнению с этим болидом.
зато теперь не слышно проблем по радио с дауншифтингом регулярных )) не до этого
А он никогда не понимал машину. Просто Ньюи понимал, каа сделать машину, чтобы это могло ей управлять. Был только один недостаток, больше никто не мог ей управлять :) Ньюи ушёл и всё. Теперь вообще никто не может управлять этой машиной :)))
самовоза нет и мифический скилл Макса сразу же исчез. Вылет в Мельбурне, проспал старт в спринте, вылет при попытке обогнать напарника...
С дивана всегда виднее
Я давно пишу, что формула 1 это всегда моторы и ничего более. А аэродинамика берет роль, когда равны по моторам.
Есть моторные регламенты, есть аэродинамические. Этот вроде и то и сё, но мотор решает. Совокупность моторов)))
Ему просто не нравится и не подходит по духу самая технология нынешней формулы - отсюда ноги растут
И ещё немножко, совсем самую малость, что машина не позволяет выигрывать. Вот если бы тележку из супермаркета ему…
Можно шутить сколько угодно, но эти болиды убивают скилл, не давая атаковать на пределе.
