Жак Вильнев: «Ферстаппен сам не свой. Не дает обратную связь и не понимает болид»

Вильнев сомневается, что Ферстаппен поможет «Ред Булл».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос, насколько велики шансы «Ред Булл» изменить ход уик-энда в Китае в лучшую сторону.

«Не особо, ведь в прошлом году у них была машина, подходящая Максу [Ферстаппену] и его пилотажному стилю.

Возможно, им немного не хватало темпа. Но они могли улучшить настройки. Прямо сейчас Макс совершенно сам не свой. Он не дает обратную связь. Он не понимает машину, просто знает, что она неуправляема. Он не понимает, что с этим делать – и потому раздражен. У него не лучшее психологическое состояние.

Команде будет очень тяжело сделать шаг вперед. «Ред Булл » изменился. Они потеряли трех человек из руководства: [Эдриана] Ньюи, [Кристиана] Хорнера и Гельмута Марко. А на них держалась вся команда. Вероятно, теперь они расплачиваются за это», – сказал Вильнев.

