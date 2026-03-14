Алекс Албон: «С машиной происходит что-то странное, ничего не может исправить ситуацию»

Албон в недоумении от нехватки скорости болида.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , в которой занял 18-е место.

По словам Албона, у команды возникли большие проблемы с болидом и никакие ее действия пока не могут улучшить ситуацию.

«Это тяжело. С машиной происходит что-то странное. Мы много раз меняли настройки болида. Но в данный момент, как кажется, ничего не может исправить ситуацию и улучшить скорость болида. Да, обычна эта трасса обнажает слабые места болида «Уильямса», но сейчас все складывается еще хуже, чем мы ожидали.

Мы стараемся вносить изменения и в те области, которые раньше вообще никогда не трогали. Но пока ничего не может устранить проблемы с болидом.

Уверен, что [даже] «Кадиллак» быстрее нас во многих поворотах, так что я просто пытаюсь разобраться в том, что вообще происходит.

Думаю, вечером нас ждет очень подробная дискуссия – о том, что еще мы можем изменить. И я сейчас говорю только о балансе машины, а не об уровне прижимной силы или чем-то еще. Так что вечером нам предстоит поломать голову», – рассказал Албон.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»