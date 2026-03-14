Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял 8-е место.
Ферстаппен вновь выразил свое разочарование тем, как управляются новые болиды.
«Сделали ли мы шаг назад [в сравнении с этапом в Австралии]? Я не знаю. Но да, это возможно, на трассе в Мельбурне наша машина работала немного лучше, хотя там мы тоже отставали от конкурентов. И мы это знаем. Но сейчас машина оказалась совсем разбалансированной.
Частично проблемы связаны с двигателем, но как я уже говорил, это, вероятно, не главное. Машина теряет очень много времени на этой трассе. И я не могу атаковать, потому что она не позволяет мне этого делать. Ты просто не можешь…ну, болид «Формулы-1» должен работать не так.
Могу сказать, что новый болид не понравился мне на первом же круге после перехода на новый регламент», – рассказал Ферстаппен.
Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»
Молодец🤌🏻