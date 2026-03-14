Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»

Ферстаппену не нравятся новые болиды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял 8-е место.

Ферстаппен вновь выразил свое разочарование тем, как управляются новые болиды.

«Сделали ли мы шаг назад [в сравнении с этапом в Австралии]? Я не знаю. Но да, это возможно, на трассе в Мельбурне наша машина работала немного лучше, хотя там мы тоже отставали от конкурентов. И мы это знаем. Но сейчас машина оказалась совсем разбалансированной.

Частично проблемы связаны с двигателем, но как я уже говорил, это, вероятно, не главное. Машина теряет очень много времени на этой трассе. И я не могу атаковать, потому что она не позволяет мне этого делать. Ты просто не можешь…ну, болид «Формулы-1» должен работать не так.

Могу сказать, что новый болид не понравился мне на первом же круге после перехода на новый регламент», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Китая
Понимаем Макса, на 15ом по силе болиде он может бороться за чемпионство за счёт скилла, но на 16ом по силе шансов нет, надеюсь Ред Булл смогут немного усилить машину и мы увидим прежнего Макса!
Ответ rozewood
Понимаем Макса, на 15ом по силе болиде он может бороться за чемпионство за счёт скилла, но на 16ом по силе шансов нет, надеюсь Ред Булл смогут немного усилить машину и мы увидим прежнего Макса!
До слёз обидно за Макса, в прошлом году его болид бОльшую часть сезона был 15-м по силе, но в самых последних гонках, как назло, стал 16-м!... Да ещё и Юки, бездарь эдакий, не сумел выбить Ландо на прямой...
Ответ rozewood
Понимаем Макса, на 15ом по силе болиде он может бороться за чемпионство за счёт скилла, но на 16ом по силе шансов нет, надеюсь Ред Булл смогут немного усилить машину и мы увидим прежнего Макса!
Есть только одна проблема болидов всего 11)))) на 15 шансов совсем нету
В Мельбурне Хаджар третий на решетке был, явно не самый плохой болид значит. Ща Макс наноет чтобы машину под него развивали и все будут снова говорить что Хаджар днарь а у Макса болид 10й по силе но он выигрывает
Ответ RusSt
В Мельбурне Хаджар третий на решетке был, явно не самый плохой болид значит. Ща Макс наноет чтобы машину под него развивали и все будут снова говорить что Хаджар днарь а у Макса болид 10й по силе но он выигрывает
Сейчас просто случайно будет сходить и так далее. А то немного тень на Максика отбрасывает
Ответ RusSt
В Мельбурне Хаджар третий на решетке был, явно не самый плохой болид значит. Ща Макс наноет чтобы машину под него развивали и все будут снова говорить что Хаджар днарь а у Макса болид 10й по силе но он выигрывает
Ему и ныть не надо, команда по умолчанию настроена работать на него. Проблема в том, что главные настройщики покинули Ред Булл. Пусть теперь Минцлафф с папой Йосом обеспечат Макса победной тачкой, раз уж Хорнер им показался слабым звеном.
Как же так, адепты оранжевые, объясните пожалуйста, 4хкратный чемпион вроде даже на газонокосилке должен побеждать всех с отрывом в минуту?
Ответ Стас Нефедов_1116317128
Как же так, адепты оранжевые, объясните пожалуйста, 4хкратный чемпион вроде даже на газонокосилке должен побеждать всех с отрывом в минуту?
У хейтеров такая не здоровая фантазия?
Ответ Стас Нефедов_1116317128
Как же так, адепты оранжевые, объясните пожалуйста, 4хкратный чемпион вроде даже на газонокосилке должен побеждать всех с отрывом в минуту?
Чел ждал год чтобы выдать такое словоблудие
Молодец🤌🏻
Как только машина отлипла от асфальта и заставила показывать навык пилотирования, а не езду в аркадном режиме, сразу все заныли.
Ответ Джон Купер
Как только машина отлипла от асфальта и заставила показывать навык пилотирования, а не езду в аркадном режиме, сразу все заныли.
Скорее наоборот, сейчас нужен не пилот, а менеджер управления батареей и стратегией, это уже не про гонки
Болельщикам Ферстаппена сочувствую, но пришла пора видимо Расселу эстафету перехватить, и в каждом повороте выходить на новый уровень.
Ответ Boss baby
Болельщикам Ферстаппена сочувствую, но пришла пора видимо Расселу эстафету перехватить, и в каждом повороте выходить на новый уровень.
Он на прямой выходит на новый уровень, в поворотах проигрывает бывает. Я помню откуда это пошло, Сингапур 13, просто немного не подходит.
Да мы поняли уже
Все все поняли хватит, надоело
я думаю ему надо переходит в Астон к своему любимому конструктору , там машина зверь, да уважаемый Алонсо там, сразу понравиться ему регламент. Вон Алонсо от счастья думает уже о пенсии
Ред булл 4 по силе машина. Не видать Максу титул больше
Ответ макс Жуков
Ред булл 4 по силе машина. Не видать Максу титул больше
Открою Вам секрет, ему не только титул не видать, а ещё команду не найдёт куда переходить
Ответ Рафаэль Махмутов_1117084308
Открою Вам секрет, ему не только титул не видать, а ещё команду не найдёт куда переходить
Открою тебе секрет, Ванга и специалист из тебя нулевой
Когда ныл про то, что н дт РБ, но вовремя вспомнил, что слишком палевно и не работает выжималка максимумов из газонокосилок, так что по быстрому перевёл тему на регламент). Смешной такой
