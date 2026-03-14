Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»

Перес ожидает борьбу с «Астон Мартин» в Шанхае.

Пилот «Кадиллака » оценил результаты квалификации к Гран-при Китая, где оказался последним.

«К сожалению, на итоги квалификации повлияло несколько факторов. Мы поздно выехали на трассу, а затем у меня возникла проблема с использованием батареи, что стоило нам много времени – очень жаль.

Время [Валттери] Боттаса говорит об определенном потенциале болида. Надеюсь, что завтра мы сможем побороться с «Астон Мартин ».

Команда пока находится на ранней стадии своего развития, но мы учимся каждый день. Надеюсь, завтра мы сможем финишировать с неповрежденной машиной», – сказал Перес .

