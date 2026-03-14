Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»
Пилот «Кадиллака» оценил результаты квалификации к Гран-при Китая, где оказался последним.
«К сожалению, на итоги квалификации повлияло несколько факторов. Мы поздно выехали на трассу, а затем у меня возникла проблема с использованием батареи, что стоило нам много времени – очень жаль.
Время [Валттери] Боттаса говорит об определенном потенциале болида. Надеюсь, что завтра мы сможем побороться с «Астон Мартин».
Команда пока находится на ранней стадии своего развития, но мы учимся каждый день. Надеюсь, завтра мы сможем финишировать с неповрежденной машиной», – сказал Перес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
И вот ради таких фраз Ньюи не пошел в Феррари😂 это же бесценно
Эпичная будет битва
Кто доедет тот и выиграет
Для слоупоков - это был сарказм
