Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»

Перес ожидает борьбу с «Астон Мартин» в Шанхае.

Пилот «Кадиллака» оценил результаты квалификации к Гран-при Китая, где оказался последним.

«К сожалению, на итоги квалификации повлияло несколько факторов. Мы поздно выехали на трассу, а затем у меня возникла проблема с использованием батареи, что стоило нам много времени – очень жаль.

Время [Валттери] Боттаса говорит об определенном потенциале болида. Надеюсь, что завтра мы сможем побороться с «Астон Мартин».

Команда пока находится на ранней стадии своего развития, но мы учимся каждый день. Надеюсь, завтра мы сможем финишировать с неповрежденной машиной», – сказал Перес.

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
И вот ради таких фраз Ньюи не пошел в Феррари😂 это же бесценно
Эпичная будет битва
Кто доедет тот и выиграет
Для слоупоков - это был сарказм
