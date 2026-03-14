Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»

Бермэн надеется на очки на этапе в Китае.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , в которой занял 10-е место, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Я доволен, но в третьем сегменте квалификации мы не смогли продвинуться куда-то дальше [десятого места]. Машина вела себя все резче и резче, с точки зрения распределения энергии двигатель работал немного странно, у меня были с этим некоторые проблемы.

Как бы то ни было, попадание в третий сегмент квалификации обнадеживает, и я с нетерпением жду гонку. В квалификации «Альпин» оказалась сильнее нас, но по гоночному темпу мы примерно равны. Так что завтра мы хотим побороться за очки», – рассказал Бермэн.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»