Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»
Бермэн надеется на очки на этапе в Китае.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял 10-е место, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.
«Я доволен, но в третьем сегменте квалификации мы не смогли продвинуться куда-то дальше [десятого места]. Машина вела себя все резче и резче, с точки зрения распределения энергии двигатель работал немного странно, у меня были с этим некоторые проблемы.
Как бы то ни было, попадание в третий сегмент квалификации обнадеживает, и я с нетерпением жду гонку. В квалификации «Альпин» оказалась сильнее нас, но по гоночному темпу мы примерно равны. Так что завтра мы хотим побороться за очки», – рассказал Бермэн.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем