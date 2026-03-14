0

Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»

Бермэн надеется на очки на этапе в Китае.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял 10-е место, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Я доволен, но в третьем сегменте квалификации мы не смогли продвинуться куда-то дальше [десятого места]. Машина вела себя все резче и резче, с точки зрения распределения энергии двигатель работал немного странно, у меня были с этим некоторые проблемы.

Как бы то ни было, попадание в третий сегмент квалификации обнадеживает, и я с нетерпением жду гонку. В квалификации «Альпин» оказалась сильнее нас, но по гоночному темпу мы примерно равны. Так что завтра мы хотим побороться за очки», – рассказал Бермэн.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Китая
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoХаас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
