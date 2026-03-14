Изак Аджар: «Сделал абсолютно все, что мог. Но мы оказались слишком медленными в сравнении с конкурентами»

Аджар признал нехватку скорости «Ред Булл» в Китае.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , отметив, что нехватка скорости болида не позволила ему добиться чего-то большего, чем 9-е место.

«У меня нет никаких сожалений. Я сделал абсолютно все, что только мог. Я проехал хороший круг, просто мы оказались слишком медленными в сравнении с конкурентами.

Я недоволен балансом машины. И понятно, что как команда мы нацеливаемся совсем на другие результаты и хотим быть на других позициях.

В спринте мы попробовали кое-какие вещи, изменив настройки болида, потому что отставание было очень сильным. Но это не помогло. Хотелось бы, что бы мы поняли причину этого отставания», – рассказал Аджар.

