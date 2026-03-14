  Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»
Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»

Стролл дал односложные ответы на вопросы после квалификации в Китае.

Пилот «Астон Мартин» выразил разочарование результатами команды после квалификации к Гран-при Китая, где стал 21-м.

– Что-то изменилось по сравнению с этапом в Мельбурне?

– Нет.

– По крайней мере, улучшится ли ситуация, если вы проедете больше кругов?

– Нет.

– А если в гонке?

– Нет.

– Ладно. Есть вообще что-нибудь позитивное?

– Пока не особо. Нет.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Легенда!
Кими Райкконен, прочитав это интервью, поперхнулся мороженым.
Переплюнул Кимана
пару лет назад товарищ Гончаренко (Урал вроде тогда тренировал?) вообще промолчал всё флеш-интервью. Лэнсику есть, куда расти. А так... если у тебя под опой GP2 car и GP3 engine, не мудрено)
