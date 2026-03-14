Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»

Стролл дал односложные ответы на вопросы после квалификации в Китае.

Пилот «Астон Мартин » выразил разочарование результатами команды после квалификации к Гран-при Китая, где стал 21-м.

– Что-то изменилось по сравнению с этапом в Мельбурне?

– Нет.

– По крайней мере, улучшится ли ситуация, если вы проедете больше кругов?

– Нет.

– А если в гонке?

– Нет.

– Ладно. Есть вообще что-нибудь позитивное?

– Пока не особо. Нет.

