Ландо Норрис: «Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», но «Макларену» сложно держаться рядом в поворотах»

Норрис оценил шансы победить «Феррари» в Китае.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о шансах команды побороться с «Феррари» на Гран-при Китая .

Норрис начнет предстоящую гонку с 5-й позиции, стартуя позади Леклера и Хэмилтона.

«Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», и в этом сейчас наше преимущество. У нас просто выше максимальная скорость на прямых. Но, с другой стороны, болид «Феррари» проезжает некоторые повороты даже быстрее «Мерседеса ». Так что нам сложно держаться с «Феррари» рядом в поворотах, а затем пытаться обогнать их на прямых. У «Феррари» и «Мерседеса» разные сильные стороны, так что посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Они лучше работают с шинами, у их машины лучше сцепление с трассой.

Нам приходится атаковать как сумасшедшим в поворотах, чтобы удержаться позади соперников – после чего у нас будет шанс на прямых. Если мы сможем как-то улучшить работу болида, то будем претендовать на борьбу с «Феррари », но сделать это будет очень трудно», – рассказал Норрис.

