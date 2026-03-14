Ландо Норрис: «Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», но «Макларену» сложно держаться рядом в поворотах»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о шансах команды побороться с «Феррари» на Гран-при Китая.
Норрис начнет предстоящую гонку с 5-й позиции, стартуя позади Леклера и Хэмилтона.
«Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», и в этом сейчас наше преимущество. У нас просто выше максимальная скорость на прямых. Но, с другой стороны, болид «Феррари» проезжает некоторые повороты даже быстрее «Мерседеса». Так что нам сложно держаться с «Феррари» рядом в поворотах, а затем пытаться обогнать их на прямых. У «Феррари» и «Мерседеса» разные сильные стороны, так что посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Они лучше работают с шинами, у их машины лучше сцепление с трассой.
Нам приходится атаковать как сумасшедшим в поворотах, чтобы удержаться позади соперников – после чего у нас будет шанс на прямых. Если мы сможем как-то улучшить работу болида, то будем претендовать на борьбу с «Феррари», но сделать это будет очень трудно», – рассказал Норрис.
Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»
Ландо Норрис: «Теряем время на прямых в сравнении с соперниками – нужно понять, почему это происходит»
Норрис посетовал на нехватку скорости на прямых. Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив наличие проблемы с нехваткой скорости на прямых в сравнении с конкурентами.
И тут же эта новость: "Наш двигатель лучше, чем у «Феррари» и у нас просто выше максимальная скорость на прямых."
Раздвоение личности какое-то.
По факту же скорости на прямых нет, максималка одна из худших. На это действительно влияет плохое прохождение поворотов, когда на выходе из поворота на прямую у макларена низкая скорость и соответственно в разгоне на прямой тоже ниже скорость. Ну и в целом машина неэффективная, что на прямых, что особенно в поворотах, и в использовании мотора также сильно уступают мерседесу. И как верно сказал норис (в последнем предложении этой новости) - улучшить такую машину будет очень трудно.