Джеймс Воулз: «Результаты «Уильямса» в квалификации причиняют боль»

В «Уильямсе» высказались о квалификации в Шанхае.

Руководитель «Уильямса » прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Китая, где Карлос Сайнс стал 17-м, а Алекс Албон – 18-м.

«Ночью мы нашли более удачные настройки для болида Карлоса. Это небольшие шаги вперед – но они ведут нас в правильном направлении. Нужно посмотреть, что можно сделать с машиной Алекса в ближайшие 24 часа, чтобы улучшить ситуацию по сравнению с сегодняшним днем.

Тем не менее результаты квалификационной сессии причиняют боль, ведь мы не в том положении, в каком хотели бы быть. У нас уже есть программа работы, которая позволит существенно изменить ситуацию. Сейчас же нужно продолжать смотреть вперед и выжимать из машины максимум в каждой сессии», – заявил Воулз.

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

