Оскар Пиастри: «Сейчас «Макларен» не может сравниться по скорости с «Феррари» или «Мерседесом»

Пиастри признал отставание «Макларена» от конкурентов.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , в которой занял пятое место, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Думаю, в данный момент мы немного отстаем от конкурентов. Полагаю, что с точки зрения текущей расстановки сил в пелотоне мы оказались на своих позициях. И я думаю, что мы просто проигрываем конкурентам во всех поворотах. Не сказал бы, что мы слабо смотримся на каком-то конкретном участке трассы. Полагаю, сегодня мы чуть лучше сработали с точки зрения использования двигателя на более высокой мощности, и это хорошо. Но да, пока машине просто не хватает сцепления с трассой.

Полагаю, «Макларену» просто нужно найти способ стать быстрее, улучшить время на круге. Думаю, вполне очевидно, что сейчас мы не можем сравниться по скорости с «Феррари » или «Мерседесом ». При этом мы намного быстрее всех остальных», – рассказал Пиастри.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»