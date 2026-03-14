  Оскар Пиастри: «Сейчас «Макларен» не может сравниться по скорости с «Феррари» или «Мерседесом»
Оскар Пиастри: «Сейчас «Макларен» не может сравниться по скорости с «Феррари» или «Мерседесом»

Пиастри признал отставание «Макларена» от конкурентов.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял пятое место, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Думаю, в данный момент мы немного отстаем от конкурентов. Полагаю, что с точки зрения текущей расстановки сил в пелотоне мы оказались на своих позициях. И я думаю, что мы просто проигрываем конкурентам во всех поворотах. Не сказал бы, что мы слабо смотримся на каком-то конкретном участке трассы. Полагаю, сегодня мы чуть лучше сработали с точки зрения использования двигателя на более высокой мощности, и это хорошо. Но да, пока машине просто не хватает сцепления с трассой.

Полагаю, «Макларену» просто нужно найти способ стать быстрее, улучшить время на круге. Думаю, вполне очевидно, что сейчас мы не можем сравниться по скорости с «Феррари» или «Мерседесом». При этом мы намного быстрее всех остальных», – рассказал Пиастри.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
И в поворотах, и особенно на прямых отставание от двух топ команд - пропасть! Такое не отыгрывается. Догнать по гоночному темпу феррари, а уж тем более мерседес - в этом сезоне нереально. Насчет "намного быстрее всех остальных" - это конечно смелое утверждение. Да, над середняками некое преимущество есть, но ничего подавляющего. Вот у мерседеса над середняками действительно подавляющее преимущество. Более того, мерседес больше опережает макларен, чем сам макларен своих ближайших преследователей. К тому же очевидно же, что раз на этой трассе редбул провалился - то это не значит что он и дальше будет так же проваливаться везде. Вполне вероятно что уже в японии редбул (ферстапен) снова будет впереди макларена по гоночному темпу, как и в австралии. В общем пока ситуация выглядит так, что по ходу сезона возможны редкие подиумы - когда у топ-команд будут какие-то трудности/неприятности. О том чтобы по чистой скорости бороться за подиумы - конечно и речи нет. О победах разумеется можно даже и не мечтать (ну разве что в случае какого-то форс мажора у всех 4-х машин впереди). А о том кто быстрее макларен или редбул - станет окончательно ясно видимо только после большой паузы из-за отмены ближневосточных гран-при. За это время все подготовят обновления и тогда выяснится кто на третьем месте по скорости.
Рекомендуем
Главные новости
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
21 минуту назад
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
45 минут назад
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
45 минут назад
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
сегодня, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
сегодня, 14:01
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
сегодня, 13:40
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
сегодня, 13:02
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
сегодня, 12:56Видео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем