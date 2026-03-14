Пьер Гасли: «В гонке хочу всерьез побороться с «Ред Булл»

Гасли рассчитывает опередить «Ред Булл» в Шанхае.

Пилот «Альпин » поделился мнением о 7-м месте в квалификации к Гран-при Китая.

«Есть несколько позитивных моментов. Можно заметить, что наше отставание от лидеров сократилось. После спринта мы внесли два-три изменения в настройки болида, чтобы добиться лучшего результата в квалификации. Надеюсь, в гонке это поможет нам при работе с шинами.

Мы хорошо справились с контролем энергии силовой установки. В конце третьего сегмента мне удалось проехать очень хороший круг. За счет этого мы оказались в хорошем положении перед завтрашним днем.

«Ред Булл » будет конкурентоспособен, но не так, как в Мельбурне. Хочу всерьез побороться с ними!

В начале сезона есть еще некоторые неизвестные, нужно постараться набрать много очков. Мы хорошо справляемся, нужно продолжать в том же духе. Мы прогрессируем из сессии в сессию», – сказал Гасли .

