Льюис Хэмилтон: «Крайне маловероятно, что мы сможем победить пилотов «Мерседеса» в гонке»

Хэмилтон сомневается в победе над «Мерседесом» в гонке.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах на предстоящем Гран-при Австралии, в котором будет стартовать с третьей позиции.

Хэмилтон сомневается, что в условиях гонки «Феррари» сможет на равных бороться с «Мерседесом» и опередить соперников в борьбе за победу.

«Крайне маловероятно, что мы сможем победить пилотов «Мерседеса » в гонке. То есть, по нашим данным, по гоночному темпу у них есть преимущество в 0,4-0,6 секунды. Не так важно, видели мы это в спринте или нет, но на чистой трассе их преимущество сейчас именно таково. Так что я даже не знаю.

Может быть, мы сумеем сделать что-то за счет стратегии, или в гонке произойдет что-то неожиданное. Может, мы отыграемся на старте. Посмотрим. Мне точно нужно будет постараться не «убить» свои шины либо в погоне за «Мерседесом», либо в попытке удержать соперников позади», – рассказал Хэмилтон.

