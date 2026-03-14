  Льюис Хэмилтон: «Крайне маловероятно, что мы сможем победить пилотов «Мерседеса» в гонке»
Льюис Хэмилтон: «Крайне маловероятно, что мы сможем победить пилотов «Мерседеса» в гонке»

Хэмилтон сомневается в победе над «Мерседесом» в гонке.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах на предстоящем Гран-при Австралии, в котором будет стартовать с третьей позиции.

Хэмилтон сомневается, что в условиях гонки «Феррари» сможет на равных бороться с «Мерседесом» и опередить соперников в борьбе за победу.

«Крайне маловероятно, что мы сможем победить пилотов «Мерседеса» в гонке. То есть, по нашим данным, по гоночному темпу у них есть преимущество в 0,4-0,6 секунды. Не так важно, видели мы это в спринте или нет, но на чистой трассе их преимущество сейчас именно таково. Так что я даже не знаю.

Может быть, мы сумеем сделать что-то за счет стратегии, или в гонке произойдет что-то неожиданное. Может, мы отыграемся на старте. Посмотрим. Мне точно нужно будет постараться не «убить» свои шины либо в погоне за «Мерседесом», либо в попытке удержать соперников позади», – рассказал Хэмилтон.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
Ни кого не смутила фраза Гран-при Австралии!?!?!?
Льюис надеется на стратегию в Феррари ….
Ответ русич
Льюис надеется на стратегию в Феррари ….
И сделать все наоборот)
Рекомендуем
Главные новости
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
21 минуту назад
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
45 минут назад
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
45 минут назад
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
сегодня, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
сегодня, 14:01
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
сегодня, 13:40
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
сегодня, 13:02
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
сегодня, 12:56Видео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем