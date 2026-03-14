Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось проехать весь спринт – важный шаг вперед. Теперь нужно проехать всю гонку»
Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты субботних сессий Гран-при Китая, отметив, что на данный момент моторист «Астон Мартин» больше обеспокоен вопросом надежности силовой установки, чем ее производительностью.
«Вчерашняя практика прошла хорошо: мы смогли собрать много данных, проехав приличную дистанцию. На основании полученных результатов мы оптимизировали данные перед сегодняшними спринтом и квалификацией [к основной гонке].
В спринте нам удалось проехать полную дистанцию. Это показало, что мы движемся в правильном направлении. Это важный шаг для «Хонды» в процессе улучшения надежности. Мы продолжим усердно трудиться ради дальнейшего прогресса.
В Мельбурне мы приняли новые меры, чтобы уменьшить вибрации батареи. Мы проехали приблизительно 300-400 км за тот уик-энд. В Китае мы набрали еще больший километраж – что придало нам еще больше уверенности.
В завтрашней гонке мы проедем примерно 300 км – и мы хотим проехать всю гонку, чтобы убедиться, что принятые меры работают эффективно. Для «Хонды» и «Астон Мартин» важен каждый круг», – сказал Орихара.
Весь сезон слушать этот бред.
Контракты на миллионы, а то и больше подписывают
Чтобы потом моторист радовался, что 20 кругов проехали! Какие молодцы
А до этого что отмечали? Что заводится хотя бы?
PS: У Каддилак тоже ведь не всё хорошо с вибрациями - детали просто так не отваливают от машины - хотя они взяли шестерни/валы/актуаторы из коробки Феррари и сделали лишь свой корпус(ради своей подвески)
было бы очень любопытно узнать сравнение в мощности движков.
тут в деталях после вчерашнего дня https://x.com/FDataAnalysis/status/2032492284986495266