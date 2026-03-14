Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось проехать весь спринт – важный шаг вперед. Теперь нужно проехать всю гонку»

В «Хонде» оценили прогресс в работе с двигателем.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты субботних сессий Гран-при Китая, отметив, что на данный момент моторист «Астон Мартин» больше обеспокоен вопросом надежности силовой установки, чем ее производительностью.

«Вчерашняя практика прошла хорошо: мы смогли собрать много данных, проехав приличную дистанцию. На основании полученных результатов мы оптимизировали данные перед сегодняшними спринтом и квалификацией [к основной гонке].

В спринте нам удалось проехать полную дистанцию. Это показало, что мы движемся в правильном направлении. Это важный шаг для «Хонды» в процессе улучшения надежности. Мы продолжим усердно трудиться ради дальнейшего прогресса.

В Мельбурне мы приняли новые меры, чтобы уменьшить вибрации батареи. Мы проехали приблизительно 300-400 км за тот уик-энд. В Китае мы набрали еще больший километраж – что придало нам еще больше уверенности.

В завтрашней гонке мы проедем примерно 300 км – и мы хотим проехать всю гонку, чтобы убедиться, что принятые меры работают эффективно. Для «Хонды» и «Астон Мартин » важен каждый круг», – сказал Орихара.

