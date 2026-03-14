  Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось проехать весь спринт – важный шаг вперед. Теперь нужно проехать всю гонку»
9

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось проехать весь спринт – важный шаг вперед. Теперь нужно проехать всю гонку»

В «Хонде» оценили прогресс в работе с двигателем.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты субботних сессий Гран-при Китая, отметив, что на данный момент моторист «Астон Мартин» больше обеспокоен вопросом надежности силовой установки, чем ее производительностью.

«Вчерашняя практика прошла хорошо: мы смогли собрать много данных, проехав приличную дистанцию. На основании полученных результатов мы оптимизировали данные перед сегодняшними спринтом и квалификацией [к основной гонке].

В спринте нам удалось проехать полную дистанцию. Это показало, что мы движемся в правильном направлении. Это важный шаг для «Хонды» в процессе улучшения надежности. Мы продолжим усердно трудиться ради дальнейшего прогресса.

В Мельбурне мы приняли новые меры, чтобы уменьшить вибрации батареи. Мы проехали приблизительно 300-400 км за тот уик-энд. В Китае мы набрали еще больший километраж – что придало нам еще больше уверенности.

В завтрашней гонке мы проедем примерно 300 км – и мы хотим проехать всю гонку, чтобы убедиться, что принятые меры работают эффективно. Для «Хонды» и «Астон Мартин» важен каждый круг», – сказал Орихара.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Sport Web
logoФормула-1
logoХонда
Гран-при Китая
logoАстон Мартин
Вы только проснулись?
Весь сезон слушать этот бред.
Здорово
Контракты на миллионы, а то и больше подписывают
Чтобы потом моторист радовался, что 20 кругов проехали! Какие молодцы

А до этого что отмечали? Что заводится хотя бы?
Двигатель на стенде работал нормально - но ведь Астон-Мартин впервые решил сделать свою коробку передач. Ну и стараниями Ньюи немало переделал шасси. Поймали где-то резонанс - а теперь пытаются от него избавится в условиях омологации шасси и корпуса коробки передач. Спихивают на Хонду.

PS: У Каддилак тоже ведь не всё хорошо с вибрациями - детали просто так не отваливают от машины - хотя они взяли шестерни/валы/актуаторы из коробки Феррари и сделали лишь свой корпус(ради своей подвески)
Согласен, тоже видел упоминания, что, когда Ньюи пришёл, много уже начатой работы сказал переделать по своему разумению.
интересный метод как увести внимание от проблем с мощностью, сделать мотор ещё и ненадежным)))
было бы очень любопытно узнать сравнение в мощности движков.
FIA эти данные не публикует. Одним из немногих косвенных свидетельство является максимальная скорость - и у Астон Мартин она хуже всех.

тут в деталях после вчерашнего дня https://x.com/FDataAnalysis/status/2032492284986495266
Вот это план ... А мы тут в прошлом над " планом В" у Феррари смеялись ...
Ага, вы уж там постарайтесь
