«Мерседес» выложил селфи своих пилотов с Хэмилтоном: «Топ-3 на решетке Гран-при Китая»
Хэмилтон и гонщики «Мерседеса» сделали совместное фото после квалификации.
«Мерседес» поделился селфи своих пилотов Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла с экс-гонщиком немецкой команды Льюисом Хэмилтоном, с 2025 года выступающим за «Феррари».
Антонелли впервые в карьере завоевал поул, Расселл показал второе время, Хэмилтон – третье.
«Топ-3 на решетке Гран-при Китая», – подписал фото «Мерседес».
Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»
