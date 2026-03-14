«Мерседес» выложил селфи своих пилотов с Хэмилтоном: «Топ-3 на решетке Гран-при Китая»

Хэмилтон и гонщики «Мерседеса» сделали совместное фото после квалификации.

«Мерседес» поделился селфи своих пилотов Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла с экс-гонщиком немецкой команды Льюисом Хэмилтоном , с 2025 года выступающим за «Феррари ».

Антонелли впервые в карьере завоевал поул, Расселл показал второе время, Хэмилтон – третье.

«Топ-3 на решетке Гран-при Китая », – подписал фото «Мерседес».

Фото: соцсети команды «Мерседес»