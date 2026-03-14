Шарль Леклер: «Когда ты пытаешься атаковать сильнее и рисковать, то больше теряешь, чем отыгрываешь»

Леклер отметил особенности работы новых болидов.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , в которой занял 4-е место.

Леклер отметил, что при управлении новых болидов гонщику стало намного сложнее улучшить время круга за счет атаки на пределе и попытки выжать из машины абсолютно все, на что она способна.

«В квалификации новые болиды работают очень странно. Потому что в прошлом, по ощущениям, одной из моих сильных сторон было умение атаковать на пределе и рисковать в третьем сегменте квалификации, выжимая из болида что-то большее.

Теперь же, когда ты пытаешься атаковать сильнее и рисковать – например, как я делал вчера, – ты только ухудшаешь работу двигателя и начинаешь терять больше, чем отыгрывать.

Так что теперь больше ценится стабильность, и сегодня мне удалось найти хороший ритм, хотя в третьем сегменте гоняться теперь не так интересно, потому что ты просто не можешь атаковать так сильно, как тебе хочется. И в конечном счете такой подход оправдался, ведь я оказался ближе к лидерам, чем раньше. Но больше мы, к сожалению, не будем видеть каких-то сумасшедших кругов, потому что это больше ничего тебе не дает.

Что касается гонки, то соперники из «Мерседеса» очень сильны. По гоночному темпу с полными баками они быстрее нас где-то на 0,3-0,4 секунды на круге. Однако нам, как кажется, удается действовать более гибко с точки зрения расхода энергии, особенно на старте гонок, в то время как у соперников с этим возникают некоторые проблемы. При этом, как только ты начинаешь бороться с соперником на трассе, то опять же начинаешь намного быстрее расходовать энергию батареи – и это работает как снежный ком.

И в итоге [в спринте] нам удалось их замедлить и остаться в борьбе. Надеюсь, так будет и завтра, ведь это сделает гонку интереснее», – рассказал Леклер.

