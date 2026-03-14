Джордж Расселл: «2-е место – все, что я мог показать. Речь шла о том, чтобы просто поставить время»

Расселл сообщил об испытаниях, которые пережил в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что чудом смог занять второе место в квалификации к Гран-при Китая на фоне технических проблем.

Первую позицию занял напарник британца Андреа Кими Антонелли .

«Это все, что я мог показать. В начале круга у меня не было батареи, а шины были холодными. Но я очень благодарен за то, что нахожусь тут. Речь скорее шла о том, чтобы просто поставить время.

Я знал, что Кими очень силен, а у меня болид был далек от оптимального состояния. Важно было пересечь черту и занять приличную позицию. Второе место – гораздо лучше, чем я ожидал, когда начал круг без батареи, без температуры в шинах. Я ожидал, что окажусь гораздо ниже.

Сессия получилась просто безумной. Команда не была уверена, сломано ли [переднее антикрыло] или нет. Я был убежден, что да, и это была напряженная ситуация, пришлось менять антикрыло.

Как только я выехал на трассу [в третьем сегменте], сразу понял, что что-то не так. Я остановился на треке, пытался перезапустить болид, а он не перезапускался. Потом он все же запустился, и я не мог переключать передачи. В итоге я пересек черту, когда оставалось всего несколько секунд», – заявил лидер чемпионата.

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Джордж Расселл о 2-м месте: «Могло сложиться куда хуже. На старте последнего круга у меня не было батареи, температуры в шинах, не было ничего»