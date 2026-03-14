Макс Ферстаппен о проблемах на старте: «Надеюсь, сможем все исправить. В противном случае я снова окажусь 20-м»

Ферстаппен надеется улучшить старты.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что надеется лучше провести старт Гран-при Китая . По словам Макса, команде нужно улучшить работу болида и избежать потери стартового импульса, подобного тому, что случилось с гонщиком «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном на этапе в Мельбурне.

«С батареей все было нормально, я просто не смог получить достаточно мощности от двигателя. По сути, у меня возникла такая же проблема, как у Лиама Лоусона на старте гонки в Австралии. Надеюсь, мы сможем все исправить. В противном случае я снова окажусь на 20-м месте», – рассказал Ферстаппен.

