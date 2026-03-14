Макс Ферстаппен о проблемах на старте: «Надеюсь, сможем все исправить. В противном случае я снова окажусь 20-м»
Ферстаппен надеется улучшить старты.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что надеется лучше провести старт Гран-при Китая. По словам Макса, команде нужно улучшить работу болида и избежать потери стартового импульса, подобного тому, что случилось с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном на этапе в Мельбурне.
«С батареей все было нормально, я просто не смог получить достаточно мощности от двигателя. По сути, у меня возникла такая же проблема, как у Лиама Лоусона на старте гонки в Австралии. Надеюсь, мы сможем все исправить. В противном случае я снова окажусь на 20-м месте», – рассказал Ферстаппен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Привыкай
Не понял так ты же лучший гонщик в истории человечества и можешь побеждать на разных машинах или все зависит не от скилла а от машины ? А прошло ведь только почти два гран при а уже ноет во всю космовоз тебе не сделали и скилл убежал
В прошлом году, если верить фанатам ферзя, на 9-й по силе машине боролся за титул до последней гонки, а тут чем-то недоволен
