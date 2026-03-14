Карлос Сайнс о 17-м месте в квалификации: «Уильямс» переживает трудные времена»

Сайнс подвел итоги квалификации в Шанхае.

Пилот «Уильямса» прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Китая.

«Сегодняшний круг получился очень быстрым, как и во вчерашней квалификации к спринту… В спринте я был очень быстр, но, к сожалению, команда переживает трудные времена, когда даже очень хороший круг не может обеспечить проход во второй сегмент.

Это разочаровывает, но в то же время мы стараемся концентрироваться на позитивных аспектах, которые у нас есть в начале сезона.

А позитив в том, что я быстр за рулем болида: хотя я не принял участие в квалификации в Австралии и не получил должное количество практики, я все равно проезжаю хорошие круги – нужно фокусироваться на этом.

Завтра мы рассчитываем финишировать в топ-15, если нам не помогут оказаться выше. Сегодня на «харде» у нас было преимущество относительно других – и это позволило нам обогнать нескольких соперников. Хотя на одинаковых шинах у нас нет должного темпа. Посмотрим, что принесет завтрашний день.

Пока мы не уменьшим вес и не добавим прижимной силы, нужно заниматься различного рода тестами. Нужно понять болид, чтобы быть готовыми, когда появятся новинки», – сказал Сайнс.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
Отказался от Ауди. У Ауди есть потенциал дальнейшей.
Как и всегда
Надо было в Ауди идти. Конечно предсказать никто не мог ничего, но это был задел на будущее. Сайнс хотел здесь и сейчас.
