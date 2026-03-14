  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Было бы действительно здорово вернуть Италию на верхнюю ступеньку подиума»
Андреа Кими Антонелли: «Было бы действительно здорово вернуть Италию на верхнюю ступеньку подиума»

Антонелли надеется выиграть в Китае.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой показал лучшее время, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Мне удавалось прибавлять с каждым выездом на трассу. У меня были некоторые проблемы с балансом, со второго сегмента на машине проявлялась недостаточная поворачиваемость. Я даже спросил команду, не сломалось ли что-то в машине. Так что в третьем сегменте было непросто – но мне удалось собрать хороший круг и теперь в гонке я буду стартовать первым.

Я чуть-чуть отпраздную поул, но не слишком сильно, ведь основное внимание уже сосредоточено на гонке. Поул – это здорово, но еще нужно добраться до финиша гонки. Хотя я понимаю, какой мне представился шанс, и было бы действительно здорово вернуть Италию на верхнюю ступеньку подиума.

У нас хороший темп, я неплохо отыгрался в спринте. Но вот старт – это наше слабое место. Я видел, что именно пошло не так сегодня утром, так что завтра я постараюсь не усложнять ситуацию. Постараюсь правильно провести все процедуры и прогреть шины», – рассказал Антонелли.

Рекорд Феттеля пал: Антонелли – теперь самый молодой обладатель поула в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
make Italy great again!
Верни Италию на первое место, только скудерию, а не себя))
Это надо превозмочь, превозмогателя, и ещё чтобы Феррари не подвели. А так удачи, всё будут рады.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
