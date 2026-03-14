  • Спортс
  • Авто
  • Новости
2

Фредерик Вассер о борьбе Леклера и Хэмилтона: «Два отличных гонщика подгоняют друг друга – это плюс для «Феррари»

Вассер не видит проблемы в плотных сражениях Леклера и Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о противостоянии Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая – монегаск в итоге опередил напарника.

Основную гонку оба пилота начнут со второго ряда.

«Всегда случаются ситуации, когда два болида из одной команды борются колесо в колесо. Думаю, это касается любого коллектива и любого гонщика. Может, такого не происходит, если одна машина впереди, а другая отстает.

Но в нашем случае им приходится действовать таким образом, и они профессионалы. Считаю, для нас это плюс – два отличных гонщика подгоняют друг друга», – заявил Фредерик.

Фредерик Вассер об отставании от «Мерседеса»: «8 десятых в Мельбурне, 6 вчера и 4 сегодня. «Феррари» движется в верном направлении»

Льюис Хэмилтон: «Рад, что попал в топ-3. Наша цель – сократить отставание от «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
Гран-при Китая
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoФеррари
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только один начал ныть сразу же
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем