Шарль Леклер: «Цель на гонку – победа»

Леклер нацеливается на победу в Китае.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив, что после 4-го места на стартовой решетке в предстоящей гонке нацеливается на победу.

«Я ужасен в квалификациях на этой трассе. Не то чтобы я не старался, но после стольких лет я просто должен признать этот факт. Но что меня радует – так это то, что в отставании от «Мерседеса» мы пришли от 0,8 к 0,3 секунды. Хотя понятно, что у Расселла были проблемы и мы не знаем, как далеко впереди он мог бы оказаться, если бы чисто провел квалификацию.

Выбранный мной вариант настроек болида лучше подходит для гонки, цель на завтрашнюю гонку – победа. Хэмилтон опередил меня в квалификации? Проиграть Льюису несколько сотых долей секунды на этой трассе – это не так уж плохо, хотя понятно, что я всегда стремлюсь быть лучшим гонщиком «Феррари». Однако сегодня Льюис был лучше меня и заслужил третье место», – рассказал Леклер.

У «Феррари» нет сил сражаться с «Мерседесом». Хватает только на старты, дальше – мрак

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Интересно было бы посмотреть как Феррари стартуют с поула, на сколько они уедут от Мерсов и есть ли при таком раскладе шанс на победу или же Мерс за пару кругов догонит и уедет без проблем.
Интересно было бы посмотреть как Феррари стартуют с поула, на сколько они уедут от Мерсов и есть ли при таком раскладе шанс на победу или же Мерс за пару кругов догонит и уедет без проблем.
Старты становятся для всех все более и и более рутинными . Вот уже в спринте Рассел стартовал примерно так же как Феррари .
Старты становятся для всех все более и и более рутинными . Вот уже в спринте Рассел стартовал примерно так же как Феррари .
Да не, Хэм с 4-го места догнал и прошел его, просто не уехал, как и Шарль в Мельбурне с 4-го, хотя Шарль там прям оторвался неплохо даже. Интересно было бы посмотреть что было бы, будь поул. Но думаю, что была бы история, как у Кими сегодня, т.е. догнал бы и прошел обе Феррари.
Для Феррари было бы хорошо выйти со старта вперед и чтобы Кими смог удержать Рассела позади. Одно дело обгоны между Мерседесом и Феррари, другое дело посмотреть как Рассел будет проходить точно такой же Мерседес. Если Кими не будет играть в поддавки, то это не будет такой уж легкой задачей.
Рано говорить о победе, мерсы пока едут в энергосберегающем режиме, если вдруг надо будет, раскрутят по полной, работать в гонке обновлений, вот единственный шанс на успех фурам
