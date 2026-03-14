Шарль Леклер: «Цель на гонку – победа»

Леклер нацеливается на победу в Китае.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , отметив, что после 4-го места на стартовой решетке в предстоящей гонке нацеливается на победу.

«Я ужасен в квалификациях на этой трассе. Не то чтобы я не старался, но после стольких лет я просто должен признать этот факт. Но что меня радует – так это то, что в отставании от «Мерседеса» мы пришли от 0,8 к 0,3 секунды. Хотя понятно, что у Расселла были проблемы и мы не знаем, как далеко впереди он мог бы оказаться, если бы чисто провел квалификацию.

Выбранный мной вариант настроек болида лучше подходит для гонки, цель на завтрашнюю гонку – победа. Хэмилтон опередил меня в квалификации? Проиграть Льюису несколько сотых долей секунды на этой трассе – это не так уж плохо, хотя понятно, что я всегда стремлюсь быть лучшим гонщиком «Феррари». Однако сегодня Льюис был лучше меня и заслужил третье место», – рассказал Леклер.

