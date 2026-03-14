  • Фредерик Вассер об отставании от «Мерседеса»: «8 десятых в Мельбурне, 6 вчера и 4 сегодня. «Феррари» движется в верном направлении»
Фредерик Вассер об отставании от «Мерседеса»: «8 десятых в Мельбурне, 6 вчера и 4 сегодня. «Феррари» движется в верном направлении»

Вассер считает, что «Феррари» приближается к «Мерседесу» в квалификациях.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оценил итоги квалификации к Гран-при Китая и темп Скудерии в сравнении с «Мерседесом».

Льюис Хэмилтон занял третье место, Шарль Леклер – четвертое. Пилоты уступили лишь соперникам из «Мерседеса».

«Сложно делать статистические выводы на основе двух этапов, но это правда: мы были в восьми десятых в Мельбурне, в шести вчера и в четырех сегодня. Это означает, что мы движемся в верном направлении.

Есть некоторое сближение, но «Мерседес» все еще быстрее на прямых. Необходимо продолжать работу над этим аспектом», – заявил босс.

Вассер также поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Утром мы ехали на «медиуме» и испытывали небольшие трудности, но у нас остались два комплекта «харда» и один «медиума». Завтра должно быть чуть легче, поскольку мы лучше знаем трассу.

Старты пока получаются хорошими. Это одна из наших сильных сторон. Но в итоге другие команды тоже подтянутся. Мы прибавляем в квалификациях, а они – в тех аспектах, где слабее нас. Мы не ожидаем, что будем отыгрывать по две или три позиции на каждом старте сезона. Но завтра все будет хорошо».

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Льюис Хэмилтон: «Рад, что попал в топ-3. Наша цель – сократить отставание от «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
По факту если бы не проблемы у Рассела, то учитывая весь уикенд разницу между ним и Антотелли примерно 0.2 сек, то разрыв 0.6 сохранился бы
Так что эти с оговорками движение
По сути стрелы весь уикенд вам везут одинаковый отрыв
И он все равно гигантский
К концу сезона ждём 4 секунды отрыва
Вы просто не накосячили на быстром круге
В Мельбурне что-то пошло не так на финальных попытках , потому и отставание было такое большое , в реальности он было в районе 0,4-0,5 .
Теперь , учитывая , что Рассел обычно быстрее Антонелли на пару десяток в среднем , то мы получаем те же цифры отставания . Ничего не изменилось , работы у команды уйма . Надежда на директиву по мотору мерса , что лишит такого гигантского преимущества на прямых .
0.516 между лучшей Феррари и Антонелли в Мельбурне, 0.352 вчера, 0.351 сегодня
Прогресс есть, но не такой "магический" всё-таки
Просто повезло что у Расселла проблемы были. В квале спринта он Феррари на 0.6 опередил, а Кими опередил Феррари на те же 0.35 что и сегодня.
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
12 минут назад
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
50 минут назад
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
56 минут назадВидео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Льюис Хэмилтон: «По ощущениям могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме»
сегодня, 12:22
Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»
сегодня, 12:15
Пьер Гасли: «Бороться с Ферстаппеном непросто. Было приятно его нагонять»
сегодня, 11:53
В «Ред Булл» отменили сессию общения Мекьеса с журналистами после неудачного Гран-при Китая
сегодня, 11:51
Питер Боннингтон о подиуме с Хэмилтоном и Антонелли: «Трогательно. Словно воссоединение музыкальной группы»
сегодня, 11:44
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
