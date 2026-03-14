Фредерик Вассер об отставании от «Мерседеса»: «8 десятых в Мельбурне, 6 вчера и 4 сегодня. «Феррари» движется в верном направлении»

Вассер считает, что «Феррари» приближается к «Мерседесу» в квалификациях.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер оценил итоги квалификации к Гран-при Китая и темп Скудерии в сравнении с «Мерседесом ».

Льюис Хэмилтон занял третье место, Шарль Леклер – четвертое. Пилоты уступили лишь соперникам из «Мерседеса».

«Сложно делать статистические выводы на основе двух этапов, но это правда: мы были в восьми десятых в Мельбурне, в шести вчера и в четырех сегодня. Это означает, что мы движемся в верном направлении.

Есть некоторое сближение, но «Мерседес» все еще быстрее на прямых. Необходимо продолжать работу над этим аспектом», – заявил босс.

Вассер также поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Утром мы ехали на «медиуме» и испытывали небольшие трудности, но у нас остались два комплекта «харда» и один «медиума». Завтра должно быть чуть легче, поскольку мы лучше знаем трассу.

Старты пока получаются хорошими. Это одна из наших сильных сторон. Но в итоге другие команды тоже подтянутся. Мы прибавляем в квалификациях, а они – в тех аспектах, где слабее нас. Мы не ожидаем, что будем отыгрывать по две или три позиции на каждом старте сезона. Но завтра все будет хорошо».

