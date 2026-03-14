Ландо Норрис: «Теряем время на прямых в сравнении с соперниками – нужно понять, почему это происходит»

Норрис посетовал на нехватку скорости на прямых.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив наличие проблемы с нехваткой скорости на прямых в сравнении с конкурентами.

Норрис закончил сессию с 6-м временем.

«Честно говоря, мы могли бы добиться чуть большего. Последний сектор на своем быстром круге я проехал плохо, а также мы теряли время на прямых в сравнении с некоторыми соперниками – и нам нужно понять, почему это происходит. Речь идет о 0,1-0,15 секунды, а в нынешних условиях это может быть разницей почти в три позиции, так что мы постараемся выяснить причину, если сможем.

Последний поворот на этой трассе – можно сказать, худший для меня во всем сезоне, у меня просто не получается правильно его проехать. И на последнем быстром круге я допустил там довольно серьезную ошибку.

Борьба с «Феррари» выглядит плотной, завтра мы определенно хотим побороться с соперниками. Однако сегодня было ясно, что у соперников есть преимущество, которое мы пока никак не можем компенсировать. Победить «Феррари» будет очень сложно, но никогда не знаешь, что может случиться, мы постараемся», – рассказал Норрис.

У «Феррари» нет сил сражаться с «Мерседесом». Хватает только на старты, дальше – мрак

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
