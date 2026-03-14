Фернандо Алонсо: «Финишировать в гонке – реалистичная цель для «Астон Мартин»

Алонсо признался, что надеется просто доехать до финиша в Шанхае.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал о целях команды на Гран-при Китая.

В квалификации испанец стал 19-м, его напарник Ланс Стролл – 21-м.

«Мы использовали три новых комплекта «софта» и попытались оптимизировать время на круге между попытками. Такова наша скорость. К сожалению, ее все еще недостаточно, но давайте попробуем поучаствовать в завтрашней гонке, финишировать, увидеть клетчатый флаг и хотя бы провести чистый уик-энд в плане надежности.

[Финишировать в гонке –] считаю, это реалистичная цель. Пока что практика, квалификация и спринт прошли без проблем для обоих машин, надежность была на уровне. Ничто не указывает на то, что завтра будут трудности. Я начну гонку с мыслью о том, что мы увидим клетчатый флаг. Сейчас мы не очень быстры, но давайте по крайней мере сделаем это», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1».

