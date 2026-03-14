  • Спортс
  • Авто
  • Новости
8

Фернандо Алонсо: «Финишировать в гонке – реалистичная цель для «Астон Мартин»

Алонсо признался, что надеется просто доехать до финиша в Шанхае.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о целях команды на Гран-при Китая.

В квалификации испанец стал 19-м, его напарник Ланс Стролл – 21-м.

«Мы использовали три новых комплекта «софта» и попытались оптимизировать время на круге между попытками. Такова наша скорость. К сожалению, ее все еще недостаточно, но давайте попробуем поучаствовать в завтрашней гонке, финишировать, увидеть клетчатый флаг и хотя бы провести чистый уик-энд в плане надежности.

[Финишировать в гонке –] считаю, это реалистичная цель. Пока что практика, квалификация и спринт прошли без проблем для обоих машин, надежность была на уровне. Ничто не указывает на то, что завтра будут трудности. Я начну гонку с мыслью о том, что мы увидим клетчатый флаг. Сейчас мы не очень быстры, но давайте по крайней мере сделаем это», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Китая
logoЛанс Стролл
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больно слышать такие слова от Алонсо
Ах, если бы ему построили самовоз к пенсии😌
Ответ Harry Houdini
Так пенсия не скоро еще время есть .
Ну, кстати, прогресс налицо - если этот драндулет доберется до фишина, значит, еще не всё потеряно.
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
К началу следующего сезона 🤣
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Ты слишком оптимистичен - если Астон поедет на уровне Мерса к началу следующего сезона, это будет феерический успех :))
Будет комично, Алонсо закончит карьеру, и тут сразу АМ построят самовоз)
Ответ Nagatomo
Так у Шуми было, пришел в чемпионский браун-провал, ушел-пошли победы
Почти 2 секунды до 16 места. Пропасть. Астон дно.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
