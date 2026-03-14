  • Макс Ферстаппен: «Машина совершенно неуправляема. Я вообще не могу атаковать»
Макс Ферстаппен: «Машина совершенно неуправляема. Я вообще не могу атаковать»

Ферстаппен разочарован болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, выразив разочарование достигнутым результатом и рассказав о проблемах в работе болида.

Ферстаппен показал 8-е время по результатам сессии, впервые в карьере не сумев попасть в топ-6 в двух квалификациях подряд на старте сезона.

«Мы многое поменяли в машине, но это вообще ни на что не повлияло. Мы весь уик-энд отстаем от конкурентов. Машина совершенно неуправляема. Я даже не могу задать для себя какой-то ориентир. Каждый круг – это просто попытка выжить, ничего более.

Что изменилось в сравнении с этапом в Мельбурне? Я не знаю. Может быть, наш болид чуть лучше работал на той трассе. Хотя хорошего все равно было мало, мы это знаем. Но прямо сейчас баланс машины кажется очень нестабильным.

Конечно, у нас есть отставание в области двигателя, но сейчас это явно не главная проблема. В данный момент мы в основном теряем время из-за нехватки скорости самой машины. Более того, я вообще не могу атаковать, потому что машина этого просто не позволяет. Поэтому у меня вообще нет ощущения того, что я контролирую машину. Все должно работать совсем не так», – рассказал Ферстаппен.

У «Феррари» нет сил сражаться с «Мерседесом». Хватает только на старты, дальше – мрак

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Макс в шкуре Хэма прошлого года)
Макс в шкуре Хэма прошлого года)
А может в шкуре Леклера
А может в шкуре Леклера
Это если тумбу зацепит. Хотя с его фартовостью - зацепит.
Ну что будут комменты про нытика и отсутствие скилла ? Или это другое ? Нет настроения даже троллить фанатиков максика, но только недавно видел опять эти бредни что Максик мужик, нормис, хэм , рассел нытики и девочки, и это у меня ЧС под завязку забит, я только за сегодня 3 тему с жалобами максика вижу, причем скорее всего эти длинные повороты ему просто не подходят .
Ну что будут комменты про нытика и отсутствие скилла ? Или это другое ? Нет настроения даже троллить фанатиков максика, но только недавно видел опять эти бредни что Максик мужик, нормис, хэм , рассел нытики и девочки, и это у меня ЧС под завязку забит, я только за сегодня 3 тему с жалобами максика вижу, причем скорее всего эти длинные повороты ему просто не подходят .
Да губан всегда плакал и истерил без космовоза. Так себе семейка
Да губан всегда плакал и истерил без космовоза. Так себе семейка
Так переставай истерить, губан
А что случилось, разве не некий Гельмут Марко много лет назад рассказывал что Макс на скилле может поул взять и на 20 машине по скорости?
Ха не всё коту масленица.
Теперь на самовозах ездят другие, можно только посочувствовать Ферстаппену
Талантливых гонщиков много, а самовозов всего два на сезон….
Херр Марко его бы уже заменил за такие результаты
Херр Марко его бы уже заменил за такие результаты
За какие? За то, что впереди напарника? Тогда Аджару бы пинка после спринта дал
Складывается ощущение, что в команде быков ничего не поменялось, после "побега" специалистов. Скатились к средней группе. Макс покатается полсезона и уйдет в другие гонки. В формуле он достиг всего что хотел когда она еще была похоже на формулу 1. Сейчас на скиле не выкатишь, если под задницей телега с хромыми кобылами.
Складывается ощущение, что в команде быков ничего не поменялось, после "побега" специалистов. Скатились к средней группе. Макс покатается полсезона и уйдет в другие гонки. В формуле он достиг всего что хотел когда она еще была похоже на формулу 1. Сейчас на скиле не выкатишь, если под задницей телега с хромыми кобылами.
Человек с личным самолетом и яхтой уйдет из ф1 в 28 лет? Смешная шутка.
Человек с личным самолетом и яхтой уйдет из ф1 в 28 лет? Смешная шутка.
Где-то на яхте смеётся Росберг.
Макс, надо скилл показывать. Перестань жаловаться. Такие надежды все эксперты Ф1 перед сезоном возлагали. В духе : Рассел или Макс, Макс или Рассел. Давай соберись, не нужен тебе самовоз, ты за счёт скилла 1.5с делаешь.
Макс, надо скилл показывать. Перестань жаловаться. Такие надежды все эксперты Ф1 перед сезоном возлагали. В духе : Рассел или Макс, Макс или Рассел. Давай соберись, не нужен тебе самовоз, ты за счёт скилла 1.5с делаешь.
дать тебе неуправляему машину и сказать давай покажи скил)
Макс, надо скилл показывать. Перестань жаловаться. Такие надежды все эксперты Ф1 перед сезоном возлагали. В духе : Рассел или Макс, Макс или Рассел. Давай соберись, не нужен тебе самовоз, ты за счёт скилла 1.5с делаешь.
Там Леклер рассказывает, что атакуя на пределе, едешь только медленнее, так что скилл тут своеобразный какой-то нужен. А у Макса проблема вообще просто машину в пределах трассы оставить судя по всему. Не туда Ф1 пошла, не туда.
Короче говорить что тачка корыто можно только Алонсо судя по предыдущей ветке Макса
Чисто по старой память Хонды и Алонсо ))
Короче говорить что тачка корыто можно только Алонсо судя по предыдущей ветке Макса Чисто по старой память Хонды и Алонсо ))
а следующая по календарю - Япония... о-хо-хо. Ждём GP2 car & GP3 engine, или рано ещё?)
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
12 минут назад
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
50 минут назад
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
56 минут назадВидео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Льюис Хэмилтон: «По ощущениям могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме»
сегодня, 12:22
Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»
сегодня, 12:15
Пьер Гасли: «Бороться с Ферстаппеном непросто. Было приятно его нагонять»
сегодня, 11:53
В «Ред Булл» отменили сессию общения Мекьеса с журналистами после неудачного Гран-при Китая
сегодня, 11:51
Питер Боннингтон о подиуме с Хэмилтоном и Антонелли: «Трогательно. Словно воссоединение музыкальной группы»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем