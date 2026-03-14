Макс Ферстаппен: «Машина совершенно неуправляема. Я вообще не могу атаковать»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, выразив разочарование достигнутым результатом и рассказав о проблемах в работе болида.
Ферстаппен показал 8-е время по результатам сессии, впервые в карьере не сумев попасть в топ-6 в двух квалификациях подряд на старте сезона.
«Мы многое поменяли в машине, но это вообще ни на что не повлияло. Мы весь уик-энд отстаем от конкурентов. Машина совершенно неуправляема. Я даже не могу задать для себя какой-то ориентир. Каждый круг – это просто попытка выжить, ничего более.
Что изменилось в сравнении с этапом в Мельбурне? Я не знаю. Может быть, наш болид чуть лучше работал на той трассе. Хотя хорошего все равно было мало, мы это знаем. Но прямо сейчас баланс машины кажется очень нестабильным.
Конечно, у нас есть отставание в области двигателя, но сейчас это явно не главная проблема. В данный момент мы в основном теряем время из-за нехватки скорости самой машины. Более того, я вообще не могу атаковать, потому что машина этого просто не позволяет. Поэтому у меня вообще нет ощущения того, что я контролирую машину. Все должно работать совсем не так», – рассказал Ферстаппен.
