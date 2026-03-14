Шарль Леклер: «Я не слишком хорош на трассе в Китае»

Леклер оценил свое выступление в квалификации в Китае.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , поделившись мнением о своем выступлении и четвертой позиции на стартовой решетке завтрашней гонки.

«Не сказал бы, что я очень доволен, потому что четвертое место – это не лучший результат. Тем не менее, я должен признать тот факт, что не слишком хорош на этой трассе. Так было всегда. Я прилагаю много усилий для того, чтобы перевернуть ситуацию, но пока это далеко не лучшая для меня трасса.

Что касается гонки, то с этими машинами, честно говоря, разница между 2-3-4 позицией не так велика, на трассе будет твориться настоящий хаос уже через три круга. И мы должны быть в группе лидеров.

Я доволен своей стартовой позицией. В условиях гонки я обычно чувствую себя увереннее, так что с нетерпением жду начала заезда», – рассказал Леклер.

