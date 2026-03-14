Шарль Леклер: «Я не слишком хорош на трассе в Китае»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, поделившись мнением о своем выступлении и четвертой позиции на стартовой решетке завтрашней гонки.

«Не сказал бы, что я очень доволен, потому что четвертое место – это не лучший результат. Тем не менее, я должен признать тот факт, что не слишком хорош на этой трассе. Так было всегда. Я прилагаю много усилий для того, чтобы перевернуть ситуацию, но пока это далеко не лучшая для меня трасса.

Что касается гонки, то с этими машинами, честно говоря, разница между 2-3-4 позицией не так велика, на трассе будет твориться настоящий хаос уже через три круга. И мы должны быть в группе лидеров.

Я доволен своей стартовой позицией. В условиях гонки я обычно чувствую себя увереннее, так что с нетерпением жду начала заезда», – рассказал Леклер.

У «Феррари» нет сил сражаться с «Мерседесом». Хватает только на старты, дальше – мрак

22-25 очков увезти с худшей для себя трассы - будет норм результат. Хочется побед, конечно, но пока только минимизировать потерю очков до 1 июня и вдруг произойдет что-то после этого и Мерсы будут слабее, ну и самим обновлять машину качественно, а не как все прошлые года.
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
19 минут назад
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
43 минуты назад
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
43 минуты назад
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
59 минут назад
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
сегодня, 14:01
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
сегодня, 13:40
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
сегодня, 13:02
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
сегодня, 12:56Видео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
