Тото Вольфф о поуле Антонелли: «Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса»

Вольфф похвалил Антонелли, который установил рекорд «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал первую поул-позицию Андреа Кими Антонелли , который стал самым молодым победителем квалификации в истории «Формулы-1».

«Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса », и он выступил здорово – самый молодой обладатель поула, как я только что услышал. Я так рад видеть Кими на поуле.

Жаль, что Джордж не смог проехать круг. Похоже, проблема касалась электрической составляющей. Пришлось трижды перезапускать машину, а затем выключить ее и включить заново. Я думал, он не сможет выехать на трассу.

Посмотрим, как стартует [«Феррари»]. Будет определенно захватывающе», – сказал Тото на Гран-при Китая.

Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»

