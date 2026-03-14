Тото Вольфф о поуле Антонелли: «Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал первую поул-позицию Андреа Кими Антонелли, который стал самым молодым победителем квалификации в истории «Формулы-1».
«Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса», и он выступил здорово – самый молодой обладатель поула, как я только что услышал. Я так рад видеть Кими на поуле.
Жаль, что Джордж не смог проехать круг. Похоже, проблема касалась электрической составляющей. Пришлось трижды перезапускать машину, а затем выключить ее и включить заново. Я думал, он не сможет выехать на трассу.
Посмотрим, как стартует [«Феррари»]. Будет определенно захватывающе», – сказал Тото на Гран-при Китая.
Рассел играет в кошки-мышки с Феррари первые 5-10 кругов, потом на автопилоте доезжает до конца гонки первым
Антонелли сливает старт, разблокирует мотор и героически прорывается на второе место
Интерес к формуле настолько "накалился", что Ф1 удаляет комментарии на ютубе и в инсте о том, насколько "прекрасен" новый регламент