Тото Вольфф о поуле Антонелли: «Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса»

Вольфф похвалил Антонелли, который установил рекорд «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал первую поул-позицию Андреа Кими Антонелли, который стал самым молодым победителем квалификации в истории «Формулы-1».

«Многие говорили, что парень слишком молод для «Мерседеса», и он выступил здорово – самый молодой обладатель поула, как я только что услышал. Я так рад видеть Кими на поуле.

Жаль, что Джордж не смог проехать круг. Похоже, проблема касалась электрической составляющей. Пришлось трижды перезапускать машину, а затем выключить ее и включить заново. Я думал, он не сможет выехать на трассу.

Посмотрим, как стартует [«Феррари»]. Будет определенно захватывающе», – сказал Тото на Гран-при Китая.

Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Так он корч, Але. Второй гран-при, а уже второй косяк. В прошлом разбил машину, старт провалил, здесь старт провалил, штраф 10с получил. На ракете выиграл поул, когда у напарника проблемы. Жесть.
В целом да. Но Тото правильно делает, пока пилот за него выступает, нужно его поддерживать. Иначе будет как у быков, где второго пилота гнобят, и от этого он ещё хуже ехать начинает. Здесь не ошибся и приехал на поул, очевидный повод похвалить и поддержать.
Хочу напомнить что Рассел в своём третьем сезоне за вильямс убился в отбойник за машиной безопасности !!
Универсальный сценарий до 01.06 (возможно до конца сезона)
Рассел играет в кошки-мышки с Феррари первые 5-10 кругов, потом на автопилоте доезжает до конца гонки первым
Антонелли сливает старт, разблокирует мотор и героически прорывается на второе место

Интерес к формуле настолько "накалился", что Ф1 удаляет комментарии на ютубе и в инсте о том, насколько "прекрасен" новый регламент
а что за история, когда Либерти в трансляции времена на круге исправляет?
Мне тоже интересно, мельком слышал
Он слишком молод, говорили многие. Но в нашей машине может побеждать даже безногий!
Сейчас посади в Мерс вместо него Мика Шумахера и он тоже вторым будет приезжать.
