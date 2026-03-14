Жак Вильнев: «Антонелли сумел воспользоваться своим шансом»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , похвалив Андреа Кими Антонелли за отличное выступление.

Итальянец по результатам квалификации сумел превзойти своего напарника Джорджа Расселла и показал лучшее время, став самым молодым обладателем поула в истории «Формулы-1».

«Антонелли сумел воспользоваться своим шансом. Ему немного повезло с тем, что у Расселла была всего одна быстрая попытка. Но он сумел воспользоваться этой возможностью, а только это сейчас имеет значение», – рассказал Вильнев.

