Жак Вильнев: «Антонелли сумел воспользоваться своим шансом»
Вильнев похвалил Антонелли за поул в Китае.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, похвалив Андреа Кими Антонелли за отличное выступление.
Итальянец по результатам квалификации сумел превзойти своего напарника Джорджа Расселла и показал лучшее время, став самым молодым обладателем поула в истории «Формулы-1».
«Антонелли сумел воспользоваться своим шансом. Ему немного повезло с тем, что у Расселла была всего одна быстрая попытка. Но он сумел воспользоваться этой возможностью, а только это сейчас имеет значение», – рассказал Вильнев.
У «Феррари» нет сил сражаться с «Мерседесом». Хватает только на старты, дальше – мрак
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
