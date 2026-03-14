Льюис Хэмилтон: «Рад, что попал в топ-3. Наша цель – сократить отставание от «Мерседеса»

Хэмилтон доволен результатом квалификации в Китае.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив, что остался доволен попаданием в топ-3, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Квалификация получилась трудной. В этот уик-энд нам пришлось чуть сложнее из-за ветра. Он очень сильный и порывистый.

Так что собрать вместе хороший круг было непросто. При этом и Шарль Леклер, и ребята из «Мерседеса» проехали просто отличные круги. Я очень рад тому, что попал в топ-3, что я нахожусь рядом с этими ребятами. Ведь они очень быстры в этом сезоне.

Наши инженеры отлично поработали над машиной после спринта и нам удалось сократить отставание от «Мерседеса», это хорошая новость.

В гонке все равно будет трудно, но я уверен, что мы сможем повеселиться. С нетерпением жду заезд. В спринте мы многое узнали, так что будем надеяться, что завтра ветер будет не таким сильным. Наша цель – каким-то образом сократить отставание от ребят из «Мерседеса», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Китая
Льюис пока очень бодро выглядит, надеюсь разговоры о "днаре, случайно взявшем кучу титулов на самовозе" чуть утихнут хотя бы на время. Хотя наверно эти люди просто на Ферстаппена или Норриса переключатся :)
Эти люди никогда не успокоятся) или переключаться, или найдут, до чего докопаться
Не думал, что такое скажу, но если Хэм обойдёт на старте Мерсы, буду болеть за него. В последнее время заметил, что согласен со многими комментариями Луки. Что происходит!? Кто придумал этот регламент?
У Луки комментарии про читерский РБ сменились на читерский Мерс, но если бы Люся до сих пор сидел в серебряных стрелах - всё было бы норм :)
Всё так. Хоть он и одиозный персонаж, а его манера понтоваться своим ЧС отдаёт преподавательским снобизмом, насмотрелся я на таких в универе. Но формальная логика требует оценивать сказанное, а не сказавшего. Как Хэм ушёл из «Мерседеса», то он прям прозрел, а свою избирательную слепоту перенёс на «Феррари». Ну и Макс у него виноват пожизненно, амнистия для него не предвидится, чтобы он ни сказал и ни сделал.
Фурам надо опережать их на старте потом пробовать по тактике переиграть но зная мостик Фур будет трудно .По чистой скорости там пропасть
монегаск с Хэмом не будут сотрудничать, скорее столкнутся между собой )
Это невозможно в принципе. У мерса гигантское преимущество на прямых, причем мотор даже не врубали полностью, и износ резины у них лучше. Даже старт у них не сильно хуже теперь. В принципе фурам даже бороться с мерсом не надо в начале гонки, они тупо убивают свою резину, и все равно не могут победить. Да они не могут ехать позади, хотят поездить впереди, но это ни на что не влияет. Честно говоря всё настолько безнадежно выглядит, что я бы скипнул этот сезон и перешёл к следующему и может там СУ не так много будет сливать, но это невозможно.
Даже поболеть за дедушку захотелось чот =) Так, стоп, я же за Леклера =) Желательно бы, конечно, за Леклера на Макларене, но что есть то есть. Ферраристы - вы дождались, поздравляю, это уже не дно.
