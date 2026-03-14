Льюис Хэмилтон: «Рад, что попал в топ-3. Наша цель – сократить отставание от «Мерседеса»

Хэмилтон доволен результатом квалификации в Китае.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , отметив, что остался доволен попаданием в топ-3, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Квалификация получилась трудной. В этот уик-энд нам пришлось чуть сложнее из-за ветра. Он очень сильный и порывистый.

Так что собрать вместе хороший круг было непросто. При этом и Шарль Леклер, и ребята из «Мерседеса» проехали просто отличные круги. Я очень рад тому, что попал в топ-3, что я нахожусь рядом с этими ребятами. Ведь они очень быстры в этом сезоне.

Наши инженеры отлично поработали над машиной после спринта и нам удалось сократить отставание от «Мерседеса», это хорошая новость.

В гонке все равно будет трудно, но я уверен, что мы сможем повеселиться. С нетерпением жду заезд. В спринте мы многое узнали, так что будем надеяться, что завтра ветер будет не таким сильным. Наша цель – каким-то образом сократить отставание от ребят из «Мерседеса», – рассказал Хэмилтон.

