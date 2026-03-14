  • Джордж Расселл о 2-м месте: «Могло сложиться куда хуже. На старте последнего круга у меня не было батареи, температуры в шинах, не было ничего»
Джордж Расселл о 2-м месте: «Могло сложиться куда хуже. На старте последнего круга у меня не было батареи, температуры в шинах, не было ничего»

Расселл отреагировал на проблемы «Мерседеса» в квалификации в Шанхае.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал технические трудности, которые испытывал по ходу квалификации к Гран-при Китая – британец занял второе место, уступив напарнику Андреа Кими Антонелли.

«Безусловно, это была минимизация ущерба.

Во втором сегменте сломалось переднее антикрыло, и мы пытались разобраться. А в третьем сегменте машина остановилась на трассе. Не получалось ее перезапустить, не получилось переключать передачи.

Рад оказаться тут, ведь на старте последнего круга у меня не было батареи, не было температуры в шинах, не было ничего. Однако команда очень здорово себя проявила – все могло сложиться куда хуже.

Очень рад стоять тут рядом с этим парнем [Антонелли], который завоевал свой первый поул», – отметил лидер сезона.

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
То есть без всего этого он берет первый ряд Самовоз Мэнселла с 2 секундами преимущества в 92 году курит в сторонке
То есть без всего этого он берет первый ряд Самовоз Мэнселла с 2 секундами преимущества в 92 году курит в сторонке
Не, ну ещк автралию 98 можно вспомнить) все круг привезли)
Не, ну ещк автралию 98 можно вспомнить) все круг привезли)
Мак в 98 был ужасен в управлении. Кулхард говорил что это худшая машина в плане управления за всю его карьеру
Надо же как расстроился, вся маска слетела, надо было сказать, что проехал супер круг, смотрите как быстры фуры, вдруг остались ещё дураки которые в это поверят, а то батареи не было, шины не прогреты и все равно 1 ряд.
Надо же как расстроился, вся маска слетела, надо было сказать, что проехал супер круг, смотрите как быстры фуры, вдруг остались ещё дураки которые в это поверят, а то батареи не было, шины не прогреты и все равно 1 ряд.
У него лучшая машина, а он на этой машине лучший пилот. Странно было бы радоваться второму месту в такой ситуации.
Спущенные колеса, руль от шестерки, горящий двигатель и только мастерство гения привело его на первый стартовый ряд! Велик великолепный, ох велик!
Новый превозмогатель заступил на свой пост! Ладно, будем надеяться, за вынужденный перерыв, к Мерсам подтянутся, и тогда с этими правилами начнется совершеннейший разнос :)
Он без всего вообще, тем не менее второй...
Какой самовозище
Этот превозмогатель похлеще всех прошлых будет.
Гиены конечно налетят ерничать в комментариях. Но не вина Джорджа что у него тачка сломалась. И даже так он 2ой. Ну молодец. Надеюсь к завтрашнему дню починят и он опять выиграет.
Блин ну хоть не соврал мол просто не зарядил батарею а так бы секунду привез !!!ну и на этом спасибо не превозмогает
«Это было любимое ИТ-решение всего мира. Выключить и снова включить — не сработало. Сделали это второй раз — сработало». - Брэдли Лорд [из Mercedes] о том, как они починили машину Джорджа.
