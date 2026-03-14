Джордж Расселл о 2-м месте: «Могло сложиться куда хуже. На старте последнего круга у меня не было батареи, температуры в шинах, не было ничего»

Расселл отреагировал на проблемы «Мерседеса» в квалификации в Шанхае.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал технические трудности, которые испытывал по ходу квалификации к Гран-при Китая – британец занял второе место, уступив напарнику Андреа Кими Антонелли .

«Безусловно, это была минимизация ущерба.

Во втором сегменте сломалось переднее антикрыло, и мы пытались разобраться. А в третьем сегменте машина остановилась на трассе. Не получалось ее перезапустить, не получилось переключать передачи.

Рад оказаться тут, ведь на старте последнего круга у меня не было батареи, не было температуры в шинах, не было ничего. Однако команда очень здорово себя проявила – все могло сложиться куда хуже.

Очень рад стоять тут рядом с этим парнем [Антонелли], который завоевал свой первый поул», – отметил лидер сезона.

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й