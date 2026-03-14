Джордж Расселл о 2-м месте: «Могло сложиться куда хуже. На старте последнего круга у меня не было батареи, температуры в шинах, не было ничего»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал технические трудности, которые испытывал по ходу квалификации к Гран-при Китая – британец занял второе место, уступив напарнику Андреа Кими Антонелли.
«Безусловно, это была минимизация ущерба.
Во втором сегменте сломалось переднее антикрыло, и мы пытались разобраться. А в третьем сегменте машина остановилась на трассе. Не получалось ее перезапустить, не получилось переключать передачи.
Рад оказаться тут, ведь на старте последнего круга у меня не было батареи, не было температуры в шинах, не было ничего. Однако команда очень здорово себя проявила – все могло сложиться куда хуже.
Очень рад стоять тут рядом с этим парнем [Антонелли], который завоевал свой первый поул», – отметил лидер сезона.
Какой самовозище