Андреа Кими Антонелли: «Старался как можно лучше проехать свой круг»

Антонелли доволен поулом в Китае.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Китая , в которой сумел победить, став самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1».

«Квалификацию мы провели чисто и спокойно, я очень этому рад. У Джорджа Расселла возникла проблема в третьем сегменте, а так было бы здорово побороться с ним, если бы у него было две попытки и он использовал оба комплекта «софта».

Я видел, что у Джорджа возникла проблема с машиной, так что сам старался сохранять спокойствие, концентрироваться на работе, и постарался как можно лучше проехать свой круг», – рассказал Антонелли.

