Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Китая.

19-летний итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории «Формулы-1», опередив своего напарника Джорджа Расселла и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Ранее достижение принадлежало Себастьяну Феттелю, который завоевал поул к Гран-при Италии-2008 в 21 год.

Антонелли – первый итальянский гонщик, выигравший квалификацию, с Гран-при Бельгии 2009 года – тогда быстрейшим оказался Джанкарло Физикелла за рулем «Форс-Индии».

Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Если такой косячник как Антонелли берет поул а Жора на хромой кобыле первый ряд.
Маки же далеко позади на типа таком же моторе . Короче ждем лета пока чит не забанят
Ответ Le Chan
Мерседесы не поставляют по с настройками для моторов, поэтому маки, альпины и вилки сами разбираются
Ответ Kappa Pride
Это что за картография мотора такая и настройки которые везут на 3 секторе пол секунды ?
Или ты думаешь в Маке ибецилы работают
Классная Ф1 нынче. На этих электрических пылесосах даже школота теперь поулы берет. Спасибо регламенту и читерскому самовозу
Ответ Великий Алонсо
Я предполагаю, что если бы на месте Мерседеса были бы АМ, то это комментарий был бы написан в абсолютно противоположном ключе…😁
Ответ El Toro
Комментарий удален пользователем
Поздравляю Кими, лучше он,чем Жора🙃
Ответ Top Killer_1116870503
Пока чуть медленнее, но всё в его руках.
Всяко лучше, чем роскошный. Надоела британская липа разных видов: кудрявая липа, рыцарская липа, роскошная липа…
Ответ RG26
Мэнселла забыл, усатая липа.
Ответ RG26
Рыцарская липа - явно не британская. Этот рыцарь самозванец во всем: самозванец-чемпион, самозванец-британец. На самом деле, тоголезский середняк
