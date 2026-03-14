Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Китая .

19-летний итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории «Формулы-1», опередив своего напарника Джорджа Расселла и пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона .

Ранее достижение принадлежало Себастьяну Феттелю, который завоевал поул к Гран-при Италии -2008 в 21 год.

Антонелли – первый итальянский гонщик, выигравший квалификацию, с Гран-при Бельгии 2009 года – тогда быстрейшим оказался Джанкарло Физикелла за рулем «Форс-Индии».

