Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Китая.
19-летний итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории «Формулы-1», опередив своего напарника Джорджа Расселла и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
Ранее достижение принадлежало Себастьяну Феттелю, который завоевал поул к Гран-при Италии-2008 в 21 год.
Антонелли – первый итальянский гонщик, выигравший квалификацию, с Гран-при Бельгии 2009 года – тогда быстрейшим оказался Джанкарло Физикелла за рулем «Форс-Индии».
Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
25 комментариев
Маки же далеко позади на типа таком же моторе . Короче ждем лета пока чит не забанят
Или ты думаешь в Маке ибецилы работают