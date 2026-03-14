  • Фернандо Алонсо о темпе «Астон Мартин»: «Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст»
11

Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после спринта в Китае.

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о 17-м месте в спринте Гран-при Китая.

«По крайней мере, нам удалось финишировать двумя машинами. По-моему, это первый раз, когда мне удалось проехать длинный отрезок без проблем. В этом плане все хорошо. Я доволен.

Мы собрали важные данные для команды, но ситуация все равно плохая – нужно ее улучшать. Как я сказал в четверг, рано или поздно надежность появится, но вот на решение проблем с темпом уйдут месяцы.

Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст. С каждым шагом вперед мы добавляем туда каплю. Посмотрим, сможем ли мы наполнить его наполовину через несколько гонок», – сказал Алонсо.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Всегда можно 50грамм в стакан налить, и сразу день станет ярче
кому и на руку, если отменят этапы из за заварушки, так это астонам )
кому и на руку, если отменят этапы из за заварушки, так это астонам )
может и не факт, меньше данных соберут
кому и на руку, если отменят этапы из за заварушки, так это астонам )
всем на руку, кроме мерсов, очков меньше до блокировки чита наберут
Хаха хорош
Алонсо превратился в тестера АМ, нормальный такой ,опытный, 2-х кратный чемп в качестве тестера у средненькой тимы. Подготовит доминирующий болид и уйдет на пенсию (или его уйдут). Почти как Шуми у Мерсовозов.
100 л. с. сами себя не найдут
Огонь ахах
Забухал таки Нандо
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»
12 минут назад
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
50 минут назад
Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
56 минут назадВидео
Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»
сегодня, 12:38
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
сегодня, 12:28
Льюис Хэмилтон: «По ощущениям могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме»
сегодня, 12:22
Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»
сегодня, 12:15
Пьер Гасли: «Бороться с Ферстаппеном непросто. Было приятно его нагонять»
сегодня, 11:53
В «Ред Булл» отменили сессию общения Мекьеса с журналистами после неудачного Гран-при Китая
сегодня, 11:51
Питер Боннингтон о подиуме с Хэмилтоном и Антонелли: «Трогательно. Словно воссоединение музыкальной группы»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем