Фернандо Алонсо о темпе «Астон Мартин»: «Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст»
Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о 17-м месте в спринте Гран-при Китая.
«По крайней мере, нам удалось финишировать двумя машинами. По-моему, это первый раз, когда мне удалось проехать длинный отрезок без проблем. В этом плане все хорошо. Я доволен.
Мы собрали важные данные для команды, но ситуация все равно плохая – нужно ее улучшать. Как я сказал в четверг, рано или поздно надежность появится, но вот на решение проблем с темпом уйдут месяцы.
Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст. С каждым шагом вперед мы добавляем туда каплю. Посмотрим, сможем ли мы наполнить его наполовину через несколько гонок», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Всегда можно 50грамм в стакан налить, и сразу день станет ярче
кому и на руку, если отменят этапы из за заварушки, так это астонам )
может и не факт, меньше данных соберут
всем на руку, кроме мерсов, очков меньше до блокировки чита наберут
Хаха хорош
Алонсо превратился в тестера АМ, нормальный такой ,опытный, 2-х кратный чемп в качестве тестера у средненькой тимы. Подготовит доминирующий болид и уйдет на пенсию (или его уйдут). Почти как Шуми у Мерсовозов.
Карма
100 л. с. сами себя не найдут
Огонь ахах
Забухал таки Нандо
