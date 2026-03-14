Фернандо Алонсо о темпе «Астон Мартин»: «Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст»

Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после спринта в Китае.

Пилот «Астон Мартин » поделился мнением о 17-м месте в спринте Гран-при Китая.

«По крайней мере, нам удалось финишировать двумя машинами. По-моему, это первый раз, когда мне удалось проехать длинный отрезок без проблем. В этом плане все хорошо. Я доволен.

Мы собрали важные данные для команды, но ситуация все равно плохая – нужно ее улучшать. Как я сказал в четверг, рано или поздно надежность появится, но вот на решение проблем с темпом уйдут месяцы.

Сколько ни смотри, а стакан полностью пуст. С каждым шагом вперед мы добавляем туда каплю. Посмотрим, сможем ли мы наполнить его наполовину через несколько гонок», – сказал Алонсо .

