Льюис Хэмилтон о «режиме вечеринки» «Мерседеса»: «Я много времени провел там и знаю, как все работает»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, финишировавший третьим в спринте на Гран-при Китая, высказался о работе «Мерседеса» с силовой установкой.
«Я очень много времени провел в «Мерседесе». Так что я знаю, как все работает. В квалификации есть другой режим – что-то вроде режима вечеринки, который был в свое время. Команда включает его во втором сегменте, а у нас такой штуки нет, чем бы она ни являлась.
А в гонке, конечно, такого режима нет. Но все равно сохраняется преимущество в целом. Надо разобраться, что это такое, но [«Мерседес»] способен извлекать больше, особенно во втором сегменте.
Видно, что в первом сегменте мы не так уж далеко. А затем внезапно появляется большое отставание. В первом сегменте разрыв в одну десятую, а потом в полсекунды. Серьезная разница», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
свидетели долго не живут
Два старта (и тесты ранее) уже показали, что у двигателя Ferrari "режим вечеринки" начинатеся на первых сотнях метров после старта - и если не сильно провалиться в квалификации - он не так и плох ;)