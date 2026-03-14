Льюис Хэмилтон о «режиме вечеринки» «Мерседеса»: «Я много времени провел там и знаю, как все работает»

Хэмилтон сообщил, что у «Мерседеса» есть аналог «режима вечеринки».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, финишировавший третьим в спринте на Гран-при Китая , высказался о работе «Мерседеса » с силовой установкой.

«Я очень много времени провел в «Мерседесе». Так что я знаю, как все работает. В квалификации есть другой режим – что-то вроде режима вечеринки, который был в свое время. Команда включает его во втором сегменте, а у нас такой штуки нет, чем бы она ни являлась.

А в гонке, конечно, такого режима нет. Но все равно сохраняется преимущество в целом. Надо разобраться, что это такое, но [«Мерседес»] способен извлекать больше, особенно во втором сегменте.

Видно, что в первом сегменте мы не так уж далеко. А затем внезапно появляется большое отставание. В первом сегменте разрыв в одну десятую, а потом в полсекунды. Серьезная разница», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

