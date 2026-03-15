  • Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, календарь «Ф-1» сокращен до 22 этапов
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, календарь «Ф-1» сокращен до 22 этапов

«Формула-1» подтвердила, что Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в 2026 году на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Гонка в Бахрейне была намечена на 12 апреля, в Саудовской Аравии – на 19 апреля.

Исполнительный директор серии Стефано Доменикали отметил, что «решение было сложным, но, к сожалению, единственно верным», а президент ФИА Мохаммед бен Сулаейм выразил надежду, что «спокойствие и безопасность быстро вернутся» в ближневосточный регион. 

В свою очередь организаторы гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии согласились с решением «Ф-1» и ФИА.

Этапы не будут перенесены на более поздний срок и не будут заменены. Таким образом, календарь сезона-2026 сокращен до 22 уик-эндов.

В расписании образовался месячный перерыв: гонщики проведут Гран-при Японии 29 марта, а Гран-при Майами пройдет 3 мая.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
Минус два дубля мерседеса, ну и шанс для остальных.
Тото и фанаты мерса в истерике, украли 84 очка.
Бахрейн жаль, а вот без Саудовской Аравии можно и прожить. В таком раздутом календаре эта пауза очень поможет тем же механикам.
Бен Сулайем сам верит в то, что говорит?
Это хорошо. Календарь и так большой
Хонда, шеф даёт возможность реабилитироваться
Ответ Eclipse7
Ответ Eclipse7
Сильно сомневаюсь, что за месяц можно построить новый супер-пупер движок.)
Ответ Мария Голденштерн
Ответ Мария Голденштерн
Не факт, что им движок целиком пилить надо, вибрации убрать и батарейку до ума довезти
Они тоже не знают, что Трамп уже полностью победил?
Ответ Биомеханоид
А Абу-Даби?
Абу-Даби только в декабре, к этому времени надеются что все закончится, а если нет - объявят в октябре - ноябре
Хоть будет месяц у команд доработать свои недостатки чтобы конкурировать с Мерсами, да и средней группе. На пилотов Мерса уже не интересно смотреть, а рубиться между собой в гонке им команда не позволит, Антонелли слишком молод для таких заруб и опыта нет. Одного старта, как для Феррари, не достаточно чтобы выигрывать гонки. Надеюсь и Астоны с Вилками и Кадилаками подтянутся. А Мерсы не слишком далеко улетят) Могли бы Саудовскую Аравию хотя бы на условный Сочи заменить после Японии, за месяц бы распродали билеты, но не захотели, а жаль...
Спокойные гавани 🤪🤪🤪
Эх, так ждал гран при в Саудовской Аравии. Джидда прекрасна!
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
вчера, 18:00Тесты и игры
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
вчера, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
вчера, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
вчера, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
вчера, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
вчера, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
вчера, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
вчера, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
вчера, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
вчера, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
