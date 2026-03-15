Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, календарь «Ф-1» сокращен до 22 этапов

«Ф-1» объявила об отмене двух гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Формула-1 » подтвердила, что Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в 2026 году на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Гонка в Бахрейне была намечена на 12 апреля, в Саудовской Аравии – на 19 апреля.

Исполнительный директор серии Стефано Доменикали отметил, что «решение было сложным, но, к сожалению, единственно верным», а президент ФИА Мохаммед бен Сулаейм выразил надежду, что «спокойствие и безопасность быстро вернутся» в ближневосточный регион.

В свою очередь организаторы гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии согласились с решением «Ф-1» и ФИА.

Этапы не будут перенесены на более поздний срок и не будут заменены. Таким образом, календарь сезона-2026 сокращен до 22 уик-эндов.

В расписании образовался месячный перерыв: гонщики проведут Гран-при Японии 29 марта, а Гран-при Майами пройдет 3 мая.