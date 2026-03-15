Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, календарь «Ф-1» сокращен до 22 этапов
«Формула-1» подтвердила, что Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в 2026 году на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
Гонка в Бахрейне была намечена на 12 апреля, в Саудовской Аравии – на 19 апреля.
Исполнительный директор серии Стефано Доменикали отметил, что «решение было сложным, но, к сожалению, единственно верным», а президент ФИА Мохаммед бен Сулаейм выразил надежду, что «спокойствие и безопасность быстро вернутся» в ближневосточный регион.
В свою очередь организаторы гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии согласились с решением «Ф-1» и ФИА.
Этапы не будут перенесены на более поздний срок и не будут заменены. Таким образом, календарь сезона-2026 сокращен до 22 уик-эндов.
В расписании образовался месячный перерыв: гонщики проведут Гран-при Японии 29 марта, а Гран-при Майами пройдет 3 мая.
