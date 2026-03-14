Кими Антонелли: «Мог заглохнуть на старте спринта. Что-то пошло не так»

Антонелли подвел итоги спринта в Китае.

«Турбина не работала, она была не готова к старту, нужно было медленнее отпускать сцепление. Пришлось сильно проскальзывать, ведь иначе я мог заглохнуть. Нужно посмотреть, что произошло – особенно это касается стартовой процедуры, потому что, похоже, что-то пошло не так.

Я испортил всю гонку. В случае [контакта] с Изаком [Аджаром] – это моя вина. У меня был хороший темп, но 10-секундный штраф все подпортил», – сказал Антонелли .

